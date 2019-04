Un llibre recull la història del trasllat de tot un poble, ara cobert per l'aigua

«La gent sabia que hauria d'acabar marxant de Sant Salvador, però molts desconeixien el procés» i la feina que es va fer per aconseguir la creació d'un nou nucli i el traslladat de tot un poble que quedaria cobert per l'aigua del nou embassament de la Baells. Josep Ramon López, conegut popularment com el Pepito, ha recollit en un llibre, com va ser aquest trasllat «per recordar, i sobretot no oblidar» aquesta història de ja fa més de quatre dècades. Ell va formar part del Patronat local de l'habitatge capitanejat per l'alcalde del moment, Ignasi Camps.

Sant Salvador de la Vedella. La força d'un poble, editat per l'Àmbit de Recerques del Berguedà i amb el suport de l'Ajuntament de Cercs i la Diputació de Barcelona, detalla el procés iniciat el 1971 quan es va parlar per primer cop de la construcció d'un nou embassament, que va allargar-se fins al 1978 quan les darreres famílies van traslladar-se de Sant Salvador al nou nucli de Sant Jordi. Una de les principals característiques que fan especial aquest llibre és la tasca de documentació que hi ha al dar-rere. «Les vivències i els records poden tenir moltes interpretacions, però la millor manera d'explicar uns fets és amb els documents reals», va recordar la historiadora Rosa Serra ahir durant la presentació del llibre. «I el Pepito ha fet servir molta documentació trobada a l'arxiu municipal que permet donar una visió més ajustada dels fets». A aquests documents del Patronat local de l'habitatge que es va crear per impulsar la creació del nou poble, com les expropiacions dels habitatges i els terrenys, les operacions bancàries o els certificats de les obres iniciades a Sant Jordi i els testimonis dels arquitectes que van dissenyar el nou poble, es complementen amb els records i les vivències de persones que van ser testimonis del canvi cap a una nova vida.

Per a l'autor es tracta d'una «obra coral» perquè hi ha molta gent que hi ha col·laborat. «És un llibre d'emocions i de patacades, perquè explica una història que va ser dura per a moltes persones que van haver de deixar la que havia estat casa seva durant tota la vida», recordava ahir. Però segons Rosa Serra, «una història singular i que va acabar molt diferent de la d'altres poblacions on es va construir un embassament: amb el naixement d'un nou poble del qual es va escollir l'emplaçament. Un fet que en ple franquisme podeu imaginar que no va ser gens fàcil».

El llibre es complementa també amb un apunt sobre com es va construir Sant Jordi i els seus equipaments, com les escoles o la zona esportiva, així com el debat que hi va haver sobre com s'havia de batejar el nou poble, entre altres anècdotes.

L'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, assegurava ahir emocionat que «és un llibre magnífic» que servirà per «explicar la història que molta gent desconeix, sobretot els que llavors érem molt joves» així com també els que han nascut amb l'embassament de la Baells com un element integrat perfectament al paisatge del municipi de Cercs.

El llibre es presentarà a la biblioteca de Sant Jordi el proper dissabte, 13 d'abril, a les 7 de la tarda; i també al Casal Cívic de Berga, a la plaça Sant Joan, el dimarts 16 d'abril (19 hores), «perquè és una història que van viure moltes persones que ara ja no viuen al municipi», va destacar l'alcalde. Se n'han editat 600 exemplars i es poden adquirir als establiments del municipi així com també a totes les llibreries de Berga.

El llibre també conté una part gràfica amb imatges del dia a dia de la vida a Sant Salvador de la Vedella, així com també fotografies de la construcció del nou nucli de Sant Jordi. La part de història i més documentada de l'autor, Josep Ramon López, està acompanyada de relats i vivències personals de veïns del municipi «que quan es va fer el trasllat eren nens», assegura López. També s'hi han inclòs les entrevistes que els infants de l'escola Sant Salvador del municipi van fer a veïns i veïnes durant la commemoració dels 40 anys del trasllat a Sant Jordi. De fet, el llibre va néixer com una inquietud de l'autor, l'any 2016, quan es va constituir una comissió per organitzar els actes que es van celebrar al llarg del 2017.