Els Mossos treuen l'estelada i la pancarta dels presos de l'ajuntament de Berga

L'ajuntament de Berga ja no llueix, des d'ahir, a la seva façana ni l'estelada ni la pancarta en la qual es reclamava «Llibertat presos polítics». Va ser al migdia quan agents dels Mossos d'Esquadra vestits de paisà es van presentar de sorpresa al consistori berguedà i van retirar la pancarta i dues estelades i també els diversos llaços grocs que hi havia al balcó i a la façana de l'edifici consistorial seguint ordres de la Junta Electoral de Zona de Berga.

Tal com ja va explicar Regió7, dimarts de la setmana passada, l'Ajuntament de Berga ja va rebre un primer requeriment perquè en el termini de 48 hores retirés el que la Junta Electoral considera símbols polítics. El govern local va desoir el requeriment. De fet, dijous, quan ja havia expirat el termini que havia donat per la Junta, es va fer una concentració davant de l'ajuntament i les entitats sobiranistes van llegir un manifest de suport a la decisió de l'equip de govern.

Segons ha pogut saber Regió7, l'endemà, divendres, quan ja havia expirat el termini perquè es retirés l'estelada, els llaços grocs i els cartells a favor de la llibertat del presos, la Junta Electoral de Zona de Berga va demanar un informe al secretari municipal sobre si s'havia portat a terme alguna acció quant al requeriment.

Posteriorment, dilluns, l'Ajuntament va rebre un nou requeriment perquè en 48 hores retirés els símbols i que vencia avui, dimecres. Aquesta notificació, però, també l'haurien rebut altres ajuntaments, tot i que en el cas de Berga la Junta Electoral de Zona hauria considerat que ja s'haurien hagut de retirar els símbols amb anterioritat. Per aquesta raó, l'ens judicial va ordenar que els Mossos d'Esquadra retiressin les estelades, la pancarta i els llaços grocs que hi havia a l'ajuntament, cosa que finalment van portar a terme ahir al migdia.

Amb la retirada dels diferents símbols que es va fer ahir, la Junta Electoral de Berga ha donat resposta a la petició que va fer el representant del PP a la ciutat, Joan Antoni López Noguera, que va demanar a la Junta Electoral de Zona que requerís la retirada dels símbols que hi havia al consistori.

Ara caldrà esperar per saber si tira endavant un procés per desobediència tal com va passar el 2015. Llavors, cal tenir en compte que l'alcaldessa Montse Venturós va acabar inhabilitada i que Oriol Camps, oficialment alcalde accidental de Berga des de l'octubre passat, no repeteix a les llistes de les municipals que se celebraran el proper mes de maig.

Venturós va ser inhabilitada per mantenir l'estelada a la façana principal de consistori en els períodes electorals corresponents a als comicis del 27 de setembre del 2015 i del 20 de desembre del mateix any, per complir amb un acord del ple, malgrat les resolucions de la Junta Electoral en què s'ordenava que fos retirada.