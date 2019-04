El procés judicial de l'incendi del 94 al Berguedà es tanca gairebé 25 anys després

Endesa haurà de pagar finalment totes les indemnitzacions establertes per l'incendi de Gargallà, al Berguedà, el 4 de juliol del 1994. En total, la xifra es podria aproximar als 70 milions d'euros. L'empresa elèctrica ha recorregut fins a la darrera instància, amb un recurs "per infracció processal i de cassació", però finalment la sentència del Suprem dóna la raó als afectats, en els mateixos criteris establerts per l'Audiència Provincial l'any 2015. En tot el procés hi han comparegut com a afectats 117 propietaris agrícoles i forestals, i en aquesta part final del Suprem una vintena, entre els quals es trobaven les demandes de cost més elevat.

Abans, alguns havien quedat exclosos perquè en una primera causa penal es va absoldre a Endesa, d'altres perquè van arribar a acords privats amb la companyia, i un bon nombre perquè havien demanat una execució provisional de la sentència i per tant ja havien cobrat. Aquests últims, però, també saben ara que allò que van cobrar és la quantitat definitiva perquè una sentència contrària els hauria fet retornar diners de la indemnització, fet que no passarà.

Gairebé 25 anys després es tanca el procés judicial, del que n'han quedat exclosos els familiars de les 4 persones que hi van perdre la vida, perquè el seu camí judicial es va tancar en l'absolució de la caus penal oberta. Després d'aquesta via penal, però, se'n va obrir una de civil, que és la que ara ha arribat al seu punt i final, que ha valorat, fonamentalment, l'afectació de béns. Entremig, Endesa va aconseguir separar els afectats en dos grups, un de l'incendi de Gargallà i un altre de Barbats-Casserres. Els primeres, el majoritari, ja van tenir la primera sentència favorable als seus interessos, però els segons van quedar fora de la valoració de danys.

El Suprem ha desestimat els recursos presentats per Endesa entenent que no s'ajustaven a les finalitats del tribunal, i que pretenien una nova valoració de la causa de l'incendi que, segons el Suprem, no procedia en aquest punt del procés. Per tant, es considera que la causa de l'incendi van ser les espurnes que va produir un cablejat elèctric aquell fatídic dia 4 de juliol. L'incendi de Gargallà es va acabar unint amb el que s'havia iniciat unes hores abans, aquell mateix dia, a Sant Mateu de Bages i que va provocar el pitjor incendi forestal de Catalunya cremant més de 60.000 hectàrees i causant la mort de diverses persones, 4 en l'incendi del Berguedà.

La valoració dels costos de l'incendi del 94 al Berguedà podrien quedar entorn de 37 milions d'euros, amb una revalorització des del 1994 fins al 2012 (data de la primera sentència per la via civil en un jutjat de primera instància de Barcelona) segons l'IPC, i una segona revalorització del 2012 fins al moment de cobrar la indemnització final segons l'anomenat "interès legal", que està a l'entorn del 3,5% o 4% en els darrers anys, per sobre de l'IPC. En el seu conjunt, Endesa haurà de pagar més de 70 milions d'euros.

Cilment Fernández, un dels advocats que ha portat el cas fins a les darreres instàncies, valorava ahir molt positivament la sentència, tot i que lamentava la llarga espera de gairebé 25 anys per tots aquests propietaris afectats.