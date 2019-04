Vols veure els cartells finalistes de La Patum 2019?

El compte enrere per a l'inici de la celebració de La Patum de Berga de 2019 ha començat i durant les properes setmanes es donaran a conèixer algunes de les novetats relacionades amb la festa berguedana. Un dels elements que genera interès entre els patumaires és el cartell anunciador de les festes del Corpus. Precisament, el Jurat Qualificador es va reunir el cap de setmana passat per seleccionar les obres finalistes del 45è Concurs de cartells de La Patum que seran sotmeses a votació popular del 14 al 28 d'abril a l'Ajuntament de Berga. Enguany, el certamen ha rebut 54 propostes.

Del total d'obres presentades, 15 van ser desqualificades prèviament pel jurat tècnic perquè incomplien la normativa del concurs. La regidora de Cultura i Patum, Mònica Garcia, ha destacat la qualitat i la varietat d'obres presentades. Segons Garcia, "les propostes que ens arriben són cada vegada més sorprenents i atrevides i això demostra que La Patum és una festa viva i en constant evolució". La regidora també ha fet èmfasi en "l'art i el disseny com a eines que poden contribuir a obrir i fer créixer la festa berguedana".



Nou emplaçament per la mostra i votació de cartells



Els lemes de les 5 obres finalistes escollides pel jurat d'aquesta edició són: 'Elles, lliures i rebels', 'Esclat berguedà', 'Guspires', 'Nit de foc' i 'Rumb a la plaça'. El període de votació dels cartells finalistes romandrà obert del 14 al 28 d'abril. En aquesta ocasió, l'exposició dels cartells i l'emissió dels vots no s'efectuarà a l'Oficina de Turisme de Berga sinó que es traslladarà a l'entrada principal de l'Ajuntament de Berga, a l'espai on s'ubiquen les anomenades escales de marbre de l'edifici consistorial. El canvi d'emplaçament respon a la programació d'altres mostres al Museu Comarcal de Berga durant el període de votació.



Votació popular de les propostes finalistes



El procés de votació es realitzarà de forma presencial i caldrà identificar-se obligatòriament mostrant el DNI, ja que només s'acceptarà un vot per persona i no es podran efectuar votacions en nom de terceres persones. La proposta que aconsegueixi sumar més vots es convertirà en el cartell anunciador de les festes de Corpus de 2019. La decisió es donarà a conèixer públicament el diumenge, 2 de juny, durant la celebració del Ple extraordinari de l'Ascensió que es farà a l'Ajuntament de Berga, a les 11 del matí. La dotació econòmica del concurs de cartells contempla un premi de 1.000€ per a l'obra vencedora i un premi de 300€ per a l'accèssit.



Obres finalistes de La Patum Infantil



D'altra banda, també s'ha obert el període per triar el cartell de La Patum Infantil. El sistema d'elecció de les obres finalistes és diferent ja que es tracta d'un certamen en què hi prenen part els infants de primària de les escoles de Berga. En aquest sentit, cada centre pot presentar un màxim de 5 treballs de cada grup-classe de l'escola. Posteriorment, el Jurat Qualificador selecciona els cartells premiats escollint el primer, segon, tercer premi i l'accèssit de cada categoria. Del primer i segon premi de cada categoria surten 6 propostes que també seran sotmeses a votació popular i que optaran a convertir-se en el cartell anunciador d'aquest any. Els lemes dels cartells de La Patum Infantil de 2019 són: 'El ple envidalbat', 'El Tabaler', 'Gegant negre', 'La maça del gegant', 'L'Àliga de La Patum' i 'No em vull treure la màscara!'. La mostra i el procés de votació dels cartells de La Patum Infantil també es farà a l'Ajuntament de Berga.

Horaris establerts per a la votació



L'horari d'obertura de l'espai habilitat a l'edifici consistorial durant el període de votació dels cartells és el següent:

Diumenge, 14 d'abril: d'11 a 14 i de 17 a 20h

Dilluns, 15 d'abril: de 10 a 14h

Dimarts, 16 d'abril: de 10 a 14h

Dimecres, 17 d'abril: de 10 a 14h

Dijous, 18 d'abril: de 10 a 14h i de 17 a 20h

Divendres, 19 d'abril: de 10 a 14h i de 17 a 20h

Dissabte, 20 d'abril: de 10 a 14h i de 17 a 20h

Diumenge, 21 d'abril: d'11 a 14h i de 17 a 2¬0h

Dilluns, 22 d'abril: TANCAT

Dimarts, 23 d'abril: de 10 a 14h

Dimecres, 24 d'abril: de 10 a 14h

Dijous, 25 d'abril: d'11 a 14h

Divendres, 26 d'abril: de 10 a 14h i de 17 a 20h

Dissabte, 27 d'abril: de 10 a 14h i de 17 a 20h

Diumenge, 28 d'abril: d'11 a 14h i de 17 a 20h



Exposició de les obres participants al certamen



Les obres que han format part del certamen s'exposaran del 2 al 30 de juny a la Sala Casino, situada a la Ronda de Queralt, número 15. La mostra pretén donar visibilitat als artistes que han participat al concurs mostrant la varietat de tècniques i estils emprats pels candidats de la present edició.