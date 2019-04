Els afectats per l'incendi del 94 lamenten el patiment del procés: «Ja era hora que s'acabés»

La sentència del Tribunal Suprem que rebutja el recurs d'Endesa per l'incendi de l'any 1994 ha estat rebuda amb alegria pels demandants. La família de Josep Vila, que va saber la notícia gràcies a Regió7, deia que «semblava que no s'acabaria mai. Ha estat un procés molt llarg». També afegia que, malgrat que «els advocats ens deien que segurament ens donarien la raó, sempre estàs pendent per si no fos així», i que «cada cop que teníem una sentència, hi havia nous recursos i semblava que tot tornava a començar».

Una altra de les afectades és Assumpció Trulls, que puntualitzava que «nosaltres no havíem de cobrar gaires diners, i ens afecta poc perquè no se'ns va cremar gaire tros». Tot i això, lamentava que havia estat un procés molt llarg i assegurava que «estem contents que finalment s'hagi resolt, encara que hauria pogut ser abans. I si els propietaris a qui el foc va afectar molt finalment poden cobrar, encara serà molt millor».



«Hi ha gent que ha patit molt i ara ja era hora que s'acabés»



Josep Joan Niubó, de Casserres, considera que «ja era hora que hi hagués una resolució definitiva». Segons la seva opinió «hi ha gent que durant tot aquest temps ha patit molt i ara ja era hora que s'acabés». En aquest sentit assenyala que «hi havia gent que havia cobrat però que estava pendent de què passaria amb el recurs, perquè segons com hagués anat els haurien hagut de tornar i potser ja no els tenien». De totes maneres, també celebrava que la sentència fos favorable als interessos dels propietaris i considera que «anirà molt bé per a la comarca perquè els diners s'invertiran aquí, en granges, maquinària, agroturisme o qualsevol activitat de pagès».

Finalment, Joan Seuba afirmava que «han passat molts anys però finalment hem arribat aquí. Estem molt contents», malgrat lamentar que hagin passat gairebé 25 anys dels incendis perquè finalment la sentència que condemna Endesa a pagar indemnitzacions sigui ferma.



La sentència final pel foc del 1994 arriba quan onze dels demandants ja han mort



El procés judicial de l'incendi del 94 al Berguedà s'ha allargat durant gairebé 25 anys i al llarg de tot aquest temps 11 dels demandants han mort i han estat substituïts pels seus hereus. Entre els finats, n'hi ha quatre que havien pactat amb la companyia per posar fi al procés; n'hi ha sis que havien optat per cobrar, de forma provisional, i ara els seus hereus estaven a l'espera de com acabava el recurs al Suprem per si havien de retornar els diners; i finalment, un era dels afectats que encara no havien cobrat la indemnització pels danys del foc.

Però al llarg d'aquests gairebé 25 anys, no només han traspassat 11 dels demandants, sinó que la companyia elèctrica ha tingut un gran canvi. Fecsa ha desaparegut com a marca i ha estat absorbida totalment per Endesa, que al seu torn, des del 2006, està controlada majoritàriament per la italiana Enel després d'un intent de compra per part de Gas Natural i de l'alemanya E.On que va acabar fracassant.

D'altra banda, durant el procés judicial també va intervenir com a part demandada l'asseguradora Centro Asegurador, Cía de Seguros y Reaseguros, que després d'un concurs de creditors actualment està en procés de liquidació, segons recull la sentència.