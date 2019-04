L'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà aprova un pla econòmic per remuntar

ARXIU PARTICULAR

Instant de la reunió de l'associació, dimecres ARXIU PARTICULAR

L'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà inicia una nova etapa amb la voluntat de donar continuïtat al seu projecte de suport a les persones amb diversitat funcional de la comarca i als seus familiars. Tal i com ha pogut saber Regió7, aquest dimecres, l'assemblea de l'entitat va aprovar per una àmplia majoria un pla de viabilitat que ha de servir per sortir de la greu situació econòmica en la qual es troba immersa. Aquest diari ja va fer públic, el gener, el mal estat financer de l'associació. Una situació que va provocar la dimissió de la històrica gerent de l'associació, Fina Canal.

Durant l'assemblea d'aquest dimecres es va aprovar també la creació d'una nova junta directiva que afronta el repte de sortir d'aquest atzucac amb la clara voluntat de poder continuar oferint el servei «a favor dels drets a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament». La nova presidenta de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà és Cecília Camprubí, que ja formava part de l'antiga junta, i qui ha estat portaveu durant aquests mesos de traspàs, després de la dimissió de l'antiga gerent.

Durant la reunió celebrada dimecres al vespre, a banda de l'aprovació de la nova junta, es va presentar tota la informació referent a la «difícil situació econòmica de l'entitat» a través d'un estudi que ha realitzat un auditor independent a l'associació finançat pel Consell Comarcal del Berguedà. Posteriorment es va presentar l'esmentat pla de viabilitat, elaborat amb la col·laboració de l'entitat del tercer sector Fundació Aspronis, que va ser aprovat per una amplia majoria.

L'associació gestiona diversos serveis a la comarca per a persones amb discapacitat intel·lectual com el centre especial de treball Taller Coloma, l'escola d'educació especial Llar Santa Maria de Queralt, el CDIAP, el programa de suport a la pròpia llar o la residència, entre d'altres.