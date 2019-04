La Patum obre la votació per triar cartell

El proper diumenge, 14 d'abril, s'obrirà el període de votacions perquè els ciutadans puguin escollir quin volen que sigui el cartell anunciador de la Patum d'enguany. Ahir es van fer públics els cinc treballs que ha seleccionat el jurat. D'aquestes obres finalistes, en sortirà la guanyadora que servirà per promocionar les festes del Corpus berguedà d'aquest 2019. Les votacions estaran obertes fins al 28 d'abril i els participants també podran escollir quin volen que sigui el cartell anunciador de la Patum Infantil 2019.

Enguany, en la 45a edició del certamen, s'han rebut 54 propostes. D'aquestes, 15 van ser desqualificades prèviament pel jurat tècnic perquè incomplien la normativa del concurs. La regidora de Cultura i Patum, Mònica Garcia, ha destacat la qualitat i la varietat d'obres presentades. Segons Garcia, «les propostes que ens arriben són cada vegada més sorprenents i atrevides i això demostra que la Patum és una festa viva i en constant evolució». La regidora també ha fet èmfasi en «l'art i el disseny com a eines que poden contribuir a obrir i fer créixer la festa berguedana». Elles, lliures i rebels, Esclat berguedà, Guspires, Nit de foc i Rumb a la plaça són els lemes de les cinc obres seleccionades que es posen a votació. En aquesta ocasió, l'exposició dels cartells i l'emissió dels vots no tindrà lloc a l'Oficina de Turisme de Berga sinó que es traslladarà a l'entrada principal de l'ajuntament de Berga. El canvi d'emplaçament respon a la programació d'altres mostres al Museu Comarcal de Berga. Es podrà votar durant pràcticament quinze dies, de dilluns a dijous de 10 a 14 hores, i de divendres a diumenge també de 5 de la tarda a 8 del vespre, a excepció de Dijous Sant, que s'obrirà a la tarda, i de dilluns de Pasqua, que romandrà tancat.

El procés de votació es realitzarà de forma presencial i caldrà identificar-se obligatòriament mostrant el DNI, ja que només s'acceptarà un vot per persona i no es podran efectuar votacions en nom de terceres persones. La proposta que aconsegueixi sumar més vots es convertirà en el cartell anunciador de les festes de Corpus del 2019. La decisió es donarà a conèixer públicament el diumenge 2 de juny, durant la celebració del ple extraordinari de l'Ascensió que es farà a l'ajuntament de Berga, a les 11 del matí. La dotació econòmica del concurs de cartells preveu un premi de 1.000 euros per a l'obra vencedora i un premi de 300 euros per a l'accèssit.

Les obres que han format part del certamen s'exposaran del 2 al 30 de juny a la Sala Casino.