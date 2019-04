El Consell del Berguedà aprova un pressupost de 23,3 milions, el més alt de l'ens

El Consell Comarcal del Berguedà va aprovar dimecres, amb els vots a favor de l'equip de govern del PDeCAT-Demòcrates i PSC, i les abstencions d'ERC i la CUP, el pressupost més elevat de la història de l'ens. Els comptes previstos per a aquest 2019 s'enfilen als 23,3 milions d'euros. L'any passat el pressupost va ser de 14,8 milions d'euros.

Tal com ja va explicar aquest diari fa dues setmanes, quan el pressupost es va presentar als alcaldes de la comarca, aquest increment és degut a l'augment del capítol d'inversions amb les actuacions del programa de millores patrimonials que gestiona i adjudica l'ens a diferents municipis amb ajudes del fons Feder i especialment, per a la construcció d'una planta de triatge, valoració i compostatge pressupostada en 4,5 milions d'euros que es pagarà amb ajudes de l'Agència Catalana de Residus. El capítol d'inversions, per al qual es preveuen diverses subvencions, ascendeix als 8,2 milions d'euros.