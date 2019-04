Berga proposa mesures per posar fi a l'incivisme d'alguns amos de gossos

L'Ajuntament de Berga i la Unió de Botiguers i Comerciants de la ciutat han treballat conjuntament els darrers mesos per presentar una bateria d'accions per acabar amb la presència d'excrements de gossos al carrer. Es tracta d'un paquet de mesures que s'inclouen en una campanya que busca el «canvi de tendència» dels ciutadans incívics per a una millor convivència. Entre les mesures més destacades, hi ha l'augment de les sancions per a les persones que no recullin els excrements dels seus gossos, que passarà dels 20 euros de multa als 1.000.

El regidor de Governació, Francesc Ribera, amb el president de Berga Comercial, Xavier Orcajo, i la membre de la junta Ermínia Altarriba, va presentar una dotzena d'accions de sensibilització, facilitació, adequació i coerció. La majoria ja s'han aplicat alguna vegada per separat, però ara es plantegen per primera vegada de manera conjunta «perquè tinguin més impacte», va dir Ribera.

El primer dels eixos de la campanya és el de difusió, informació i sensibilització als veïns i també a les escoles. Paral·lelament, s'iniciarà una campanya per l'actualització del cens d'animals de companyia de la ciutat, amb l'objectiu de renovar-lo i de poder registrar les mascotes per lliurar als amos una targeta amb la qual podran ser identificats per al repartiment de bosses per a recollir excrements i també de les ampolles per netejar l'orina. «Fins ara ja es repartien bosses a les oficines de l'Ajuntament», va destacar Ribera, però amb l'inici de la nova campanya també en repartiran els comerços adherits. «Els responsables dels establiments no ens en desentenem i farem d'acompa-nyants en aquestes accions d'informació i de facilitació del material», va dir Orcajo. Un altre dels eixos és el de l'adequació dels espais destinats a que els gossos facin les seves necessitats. En aquest apartat, Ribera va anunciar que l'objectiu és que els actuals pipicans s'acabin substituint per uns nous espais més reduïts on només hi hagi capacitat per un o dos gossos. «Serà un lloc pensat perquè hi facin les deposicions i els amos les recullin. L'objectiu és evitar l'acomulació de virus i millorar la salubritat, va dir el regidor de Governació.

El darrer dels àmbits d'actuació és el de les sancions. «El nostre objectiu no és recaptar, sinó escarmentar», va anunciar Ribera. És per això que les multes que hauran de pagar si s'enxampa un propietari que no reculli els excrements del seu gos augmentaran respecte de les actuals ordenances, passant dels 20 euros fins als 1.000. El regidor va reconèixer que «és molt complicat trobar in fraganti aquestes persones incíviques», però creu que aquestes actituds «s'han de castigar» si es volen eliminar.

La campanya ja ha començat a caminar amb l'objectiu que es converteixi en una dinàmica «mantinguda en el temps» per aconseguir «una ciutat pet friendly on hi convisquin veïns i animals», va dir Orcajo.