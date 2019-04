La CUP de Berga presenta la llista per a les municipals, avui

La sala polivalent del casal cívic de Berga, a la plaça de Sant Joan, acull avui l'acte de presentació de la llista de la CUP per a les eleccions municipals del proper 26 de maig.

Després que a mitjan març Montserrat Venturós anunciés que tornaria a presentar-se com a cap de llista per revalidar el càrrec d'alcaldessa i de donar a conèixer quines són les cares que l'acompanyarien en les primeres posicions de la llista, avui, a partir de les 7, es donaran a conèixer tots els noms que formaran part de la candidatura, així com també la posició en la qual es presentaran. La presentació dels candidats inclourà actuacions musicals i un petit refrigeri.