La CUP de Berga presenta una llista per «lluitar per la sobirania i la dignitat»

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Berga va presentar ahir al vespre la llista electoral amb la qual vol mantenir-se al govern de la ciutat quatre anys més a fi efecte de completar la tasca iniciada. Els cupaires, que van omplir amb més de 150 persones la sala del casal de la gent gran de la plaça Sant Joan, van formar un equip de 27 candidats amb el repte de continuar la tasca de l'alcaldessa actual, Montse Venturós.

La cap de cartell va tancar els parlaments de tots els candidats i va avançar que es presenten «amb més ganes que mai» per generar sobirania a Berga i Catalunya. Venturós va explicar que fa quatre anys l'Ajuntament estava en una situació greu –va afirmar que estava paralitzat– i va remarcar que, a base de feina, el seu equip va aconseguir revertir la situació. L'alcaldessa va denunciar haver patit una represió institucional paral·lela a la judicial que, a més, anava acompanyada de masclisme. Aquestes situacions, va avisar, «són les que ens donen més empenta per continuar». La candidata electoral va avisar que «ens calen més persones per assolir la veritable sobirania popular». En un discurs enèrgic carregat d'emotivitat i crides a la lluita, Montse Venturós va anunciar que és ara, una vegada reduit el deute i posat en marxa el consistori, quan es poden començar a fer nous projectes per a la ciutat: «Som les persones que riem i treballem les que lluitem pels drets col·lectius del poble català». Venturós va tancar el seu parlament amb una crida a la lluita i la dignitat.

Abans que l'alcaldable, la resta de membres que formen la candiatura de la CUP es van anar presentant i van explicar el tarannà del grup, el qual marcarà el programa electoral, i la futura política de govern, si torna a la sala de plens amb el mateix pes. Així, els candidats van proposar una llista feminista, que proposi la sobirania popular, que potenciï l'esport i les entitats esportives, que reivindiqui la memòria històrica, que aposti per l'escola pública i el rol educador del profesorat i pel desenvolupament econòmic de la ciutat atenent totes les persones per igual en base a la solidaritat i la inclusió. Els candidats de la CUP també van avançar que posaran l'accent en la valorització del patrimoni i de la seva terra fomentant la protecció, restauració i dinamització dels edificis històrics de la ciutat, així com el patrimoni immaterial i humà. En el vessant econòmic, el número dos de la llista, Aleix Serra, va remarcar que govenaran amb els peus a terra i recuperant els serveis per gestionar-los amb rigor. Serra també va avisar que el seu govern enterrarà l'especulació urbanística i va remarar que el seu compromís és el de ser com a màxim vuit anys a l'Ajuntament.