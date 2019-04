Impulsen una campanya perquè el turisme també recicli per Setmana Santa

El Consell Comarcal del Berguedà llença una campanya perquè el turisme se sumi al sistema de recollida de residus porta a porta de la comarca.

La campanya s'ha iniciat aquesta setmana, coincidint amb els dies previs a Setmana Santa, i s'allargarà fins a final d'abril. Amb el lema «Al Berguedà triem, tria al Berguedà», es pretén fer arribar al turista que cal que s'adapti al sistema de recollida de residus de la població que visitarà, encara que sigui per un període de temps curt. «Quan vinguis, tria!» és la frase que completa la campanya adreçada al visitant i que l'interpel·la directament perquè col·labori en el sistema de recollida del municipi, animant-lo a sumar-se a aquest projecte. Es repartiran als turistes uns tríptics informatius que expliquen com funcionen els diferents sistemes de recollida al Berguedà i com cal que gestionin els seus residus per no alterar el bon funcionament d'aquest. La informació es reforçarà a través de les xarxes socials.

Un dels punts destacats de la campanya és la distribució de targetes codificades per al visitant, que permeten l'accés temporal a les àrees tancades on es poden dipositar els residus cor-rectament separats. En alguns comerços i establiments de cada municipi es repartiran les targetes per obrir les àrees tancades. El visitant podrà adquirir la targeta pel preu simbòlic d'un euro, que li serà reemborsat si la retorna, i li permetrà dipositar els residus correctament separats a l'àrea tancada més propera. En el cas específic dels pisos turístics, el propietari haurà d'explicar a l'hoste com s'efectua la recollida en la població corresponent. Tota la informació també es pot consultar al web www.triem.cat.