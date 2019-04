Ciutadans s'estrena a Berga amb Juan José Olaya, del Pont de Vilomara, com a cap de llista

Juan José Olaya serà el cap de llista de Ciutadans a les properes municipals a Berga. El partit taronja s'estrena a la capital del Berguedà i presentarà candidatura per primera vegada. Serà, però, amb un veí del Pont de Vilomara. Tal i com ha pogut saber Regió7, l'organització del partit li ha proposat encapçalar la llista tenint en compte que no hi ha hagut ningú a la ciutat que hagi volgut liderar el nou projecte. Tot i que el nom de Rosalia Monroy, l'actual regidora del PSC al consistori, havia sonat amb força, finalment no serà així.

Juan José Olaya ha explicat a Regió7 que el seu objectiu és obtenir representació a la ciutat en les properes municipals. "A les eleccions autonòmiques vam tenir un nombre important de vots i volem que ara també tinguin opcions per escollir-nos", ha dit. La candidatura, que encara s'està tancant, estarà formada per persones del Bages i de la resta de la província de Barcelona, sense presència de cap berguedà. "No hem aconseguit cap persona del territori, perquè encara no hi ha una agrupació de la zona", ha lamentat Olaya. "Treballarem perquè se'n creï una que puguin portar el projecte des de la comarca", ha afegit.

El candidat té 65 anys i està jubilat. Va néixer a Tànger (Marroc) i després de viure uns anys a Màlaga es va traslladar a Catalunya. Olaya ha explicat que va viure al Berguedà des de l'any 1971 fins al 1989, on va treballar en diverses empreses del sector de la construcció i metal·lúrgia. El 1989 va traslladar-se al Pont de Vilomara, on hi resideix actualment i on ha estat un dels impulsors de l'agrupació del partit taronja.