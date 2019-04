Les classes al nou institut Serra de Noet de Berga s'iniciaran el 30 d'abril

Si no hi ha cap nou imprevist, la comunitat educativa de l'institut Serra de Noet de Berga estrenarà edifici abans d'acabar aquest mes. Concretament, el dimarts 30 d'abril és la data marcada en vermell al calendari. És el dia que els alumnes i els professors començaran les classes al nou centre i deixaran enrere els mòduls prefabricats que ocupen des del 2006.

La direcció de l'institut Serra de Noet ha informat que el trasllat del mobiliari començarà tornant de les vacances de Setmana Santa, el dimarts 23 d'abril. A més a més, el centre ha sol·licitat un dia de lliure disposició, el dilluns 29 d'abril, perquè el professorat i l'alumnat de Servei Comunitari acabi de col·locar el mobiliari i els materials als nous espais, amb l'objectiu que l'endemà, dimarts, les classes ja s'iniciïn a l'edifici nou.

Després de diversos venciments de terminis per fer efectiu el trasllat, aquest cop sembla que no hi ha d'haver cap impediment. El darrer imprevist va ser el darrer gener. Tot i que Ensenyament preveia que l'activitat pogués iniciar-se al nou centre a mitjan febrer, finalment no va ser així perquè les connexions elèctriques no estaven a punt. Tal com ja va explicar aquest diari, segons fonts de la companyia Endesa, les connexions elèctriques per alimentar l'institut es van fer el dia 7 de març a l'espera de fer la connexió, una tasca que pertoca a Ensenyament i que ha d'estar garantida per l'estrena del centre a final d'aquest mes.

D'altra banda, les obres d'urbanització del carrer d'accés que es van iniciar l'octubre estan pràcticament acabades. Tal com va explicar ahir a Regió7 el regidor d'Urbanisme, Oriol Camps, només resta asfaltar el carrer. «Preveiem que es pugui fer abans d'obrir, però no és segur», va dir.

L'anhelat edifici posarà punt final a una etapa de tretze anys en què el Serra de Noet ha estat en barracons, ja que des de l'any 2006 les aules del centre educatiu estan en mòduls davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, al recinte de l'antiga caserna militar. Es tracta d'unes instal·lacions que a priori havien de ser provisionals. El segon institut de Berga s'ha construït en uns terrenys just a sota del camp de futbol municipal i té 3.480 metres quadrats edificats en tres edificis: un gran aulari de tres plantes, un menjador i un gimnàs, a més de tres pistes esportives. El nou immoble, llargament reivindicat, el paga íntegrament el departament d'Ensenyament i suposa una inversió de 5,5 milions d'euros, amb IVA inclòs.