El Consell del Berguedà destina 50.000 euros per contractar persones a l'atur més vulnerables

El Consell Comarcal del Berguedà torna a convocar aquest 2019 el programa Eina, per facilitar la contractació laboral de persones de col·lectius vulnerables a l'atur. La consellera d'Afers Socials, Anna Maria Serra, ha presentar la nova convocatòria acompanyada de la responsable d'El Terrós de Casserres, Maria Llorens i d'Anna Armengou, de recursos humans de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, una empresa i un centre especial de treball que van beneficiar-se del programa en la passada edició.

L'ens comarcal destina aquest 2019 50.000 euros del pressupost per a facilitar la contractació de persones en situació de vulnerabilitat finançant el 80% del salari mínim interprofessional del contracte, durant un mínim de 6 mesos i un màxim d'1 any. Poden sol·licitar aquestes subvencions les empreses, entitats i autònoms amb domicili social, delegació o centre de treball al Berguedà o en les comarques veïnes, sempre que es contractin persones en atur i vulnerabilitat residents al Berguedà. L'any passat es van materialitzar 8 contractes de 5 empreses diferents i s'hi van destinar 26.500 euros, restant encara pràcticament la meitat de la partida per fer servir. És per això que la consellera Anna Maria Serra ha fet una crida al sector empresarial per adherir-se al programa.

Maria Llorens, responsable de l'establiment El Terrós, de Casserres, ha explicat la seva experiència d'èxit a través d'aquest programa Eina. "Vaig contractar en Rodrigo, un jove refugiat d'El Salvador, resident al Berguedà que s'havia quedat sense feina després de l'estiu. Jo just acabava d'obrir el negoci i aquest programa va facilitar-me poder engegar amb més tranquil·litat",ha dit. A més a més, "he donat l'oportunitat al Rodrigo que és un treballador cent per cent responsable que fa molt bé la feina". El projecte pretén, en aquest sentit, trencar també estigmes contra persones i col·lectius més vulnerables, com són persones amb certificat de discapacitat, persones en situació de vulnerabilitat social, residencial o familiar o dones en situació de violència de gènere.

Totes les bases es poden consultar al següent enllaç.