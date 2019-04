El Consell destina 50.000 euros per a la contractació de col·lectius vulnerables

El Consell Comarcal del Berguedà torna a convocar el programa Eina, per facilitar la contractació laboral de persones de col·lectius vulnerables a l'atur. Ahir, la consellera d'Afers Socials, Anna Maria Serra, va presentar la nova convocatòria acompanyada de la responsable d'El Terròs de Casserres, Maria Llorens, i d'Anna Armengou, de recursos humans de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, una empresa i un centre especial de treball que van beneficiar-se del programa en l'edició passada.

L'ens destina aquest any 2019 50.000 euros del pressupost per a facilitar la contractació de persones en situació de vulnerabilitat finançant el 80% del salari mínim interprofessional del contracte, durant un mínim de sis mesos i un màxim d'un any. Poden sol·licitar aquestes subvencions les empreses, entitats i autònoms amb domicili social, delegació o centre de treball al Berguedà o en les comarques veïnes sempre que es contractin persones a l'atur i amb vulnerabilitat residents al Berguedà.

L'any passat es van materialitzar vuit contractes de cinc empreses diferents i s'hi van destinar 26.500 euros.