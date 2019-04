Investigadors d'Europa visiten la residència de Bagà per conèixer com s'hi treballa

Els investigadors van ser a Romania el gener d'aquest any. Durant l'abril fan una estada a Catalunya, on –a banda de la residència de Bagà– van visitar diversos centres de Barcelona. La següent trobada serà a Itàlia el proper juliol. El setembre se'n farà una altra a Romania, on membres de la residència Salarich Calderer han estat convidats. El novembre els investigadors seran a més llocs de l'Estat espanyol i el febrer del 2020, a Bulgària. Durant la visita a Bagà, els investigadors van interactuar amb el personal de la residència.