El barri vell de Berga acollirà demà el tradicional Viacrucis

Com cada Divendres Sant, el barri vell de Berga acollirà el tradicional Viacrucis. La pregària s'iniciarà a les 8 del matí a l'església parroquial de Santa Eulàlia i recorrerà els carrers del nucli antic berguedà per recordar els passos de Jesús cap a la creu.



Després de resar la pregària de laudes, la comitiva sortirà de l'església per enfilar els carrers de Castellar del Riu, de la Pietat, de l'Om, la Pujada de Santa Magdalena i el carrer Buxadé per tornar a la plaça de Sant Pere per fer les darreres pregàries a dins el temple. El Viacrucis de Divendres Sant és la darrera celebració litúrgica de Setmana Santa que es manté de portes enfora a la capital berguedana.