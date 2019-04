Fem Poble-AM s'estrena a Montmajor per «impulsar canvis» al municipi

El nou equip de Fem Poble-AM, amb Mar Monell, quarta per la dreta arxiu particular

Una nova formació política concorrerà a les eleccions municipals del proper 26 de maig a Montmajor. Es tracta de Fem Poble-AM, la marca blanca d'ERC, que per primera vegada es presentarà al municipi del baix Berguedà, amb la voluntat «d'impuslar canvis» al poble.

La llista és integrada per nou perdones i l'encapçala Maria del Mar Monell i Davins. «Preocupats pel futur del poble», han dit, han decidit «organitzar-se amb compromís i entusiasme» per obtenir representació al consistori i assolir l'alcaldia per «generar noves maneres de fer política municipal». Fonts de la formació han lamentat que l'oposició ha estat pràcticament inexistent en els darrers anys al consistori de Montmajor i amb aquest projecte volen que hi hagi més opcions polítiques. Ells proposen un «model en el qual la veu del poble tingui rellevància» per treballar en tots els àmbits que afecten el dia a dia de la ciutadania.