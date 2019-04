Vilada per la República estén la mà als seus rivals abans de les eleccions

La candidatura de Vilada per la República (VxR), formada per membres de Junts per la República, del PDeCAT i independents, ha estès la mà als seus rivals a les properes eleccions municipals del maig per crear un programa conjunt amb propostes per complir sigui quin sigui el color de govern que surti de les urnes. El número dos de la llista de Vilada per la República, Xavier Altadill, ha avançat a Regió7 que el primer dels objectius d'aquesta candidatura, encapçalada per Andreu Ros que es presentarà avui a la tarda (18 hores al Casal Pirinenc), és pactar un decàleg de punts en comú que totes les candidatures es comprometin a tirar endavant.

Andreu Ros, cap de llista, ha enviat una carta a Montserrat Badia, l'actual alcaldessa i candidata del PSC que opta a la reelecció, i a Quim Espelt, cap de llista d'ERC als propers comicis municipals a Vilada, en la qual els presenta aquesta proposta, batejada com a Compromís per Vilada, per arribar a un consens. El grup de VxR ha presentat tres propostes inicials i demana als altres grups que concorren als comicis que hi afegeixin tres propostes cadascun, amb l'objectiu de presentar un decàleg de punts –el primer seria comprometre's a tirar endavant el projecte conjunt– perquè «els veïns vegin que hi ha uns acords que es compliran sigui quin sigui el resultat electoral».

El primer punt de JxV és impulsar la instauració d'un model de consell obert al consistori de Vilada. «Proposem formar un govern conjunt de tots els set regidors que tingui com a alcalde el cap de la llista més votada», ha avançat Altadill. En aquest sentit, ha matisat que si no es pot funcionar com a consell obert de manera jurídica, pugui adaptar-se un sistema de gestió similar a la d'aquests organismes «per garantir un treball més transversal de tots per millorar el poble». La segona proposta és la de garantir la celebració de la festa major d'estiu i acordar-ne la programació de manera conjunta; i la tercera busca establir un model d'atenció a la gent gran que combini la prestació de serveis sanitaris i socials amb accions que facilitin la seva presència en la dinàmica municipal. A aquests tres primers punts, els membres de Vilada per la República esperen que s'hi afegeixin la resta de propostes de les dues candidatures restants. Després d'enviar-los la carta convidant-los a segellar aquest pacte, esperen les seves respostes abans de l'inici de la campanya electoral, el 10 de maig. Per a Vilada per la República la vila «arrossega una manca de cohesió interna que dificulta el progrés col·lectiu i aquest pacte podria ser un pas important des de l'Ajuntament per poder superar aquesta situació».