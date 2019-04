? La candidatura de Vilada per la República serà encapçalada per Andreu Ros, de Junts per la República. Té 56 anys i es dedica al món de la construcció. La llista serà integrada per dues persones de Junts per la República, una del PDeCAT i quatre independents. En l'acte d'avui es donarà a conèixer el projecte Compromís per Vilada, que busca consens amb la resta de partits.