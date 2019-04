Berga enceta un Sant Jordi amb menys ambient i pendent del cel

Els núvols i la inestabilitat meteorològica han marcat l'inici de la diada de Sant Jordi a Berga, que ha arrencat amb menys ambient que de costum. Com sempre, el carrer Major repeteix com a centre neuràlgic de la festa. Des de la plaça de les Fonts i fins a la plaça de Sant Pere s'hi concentren bona part de les parades de llibres i roses que, si el temps ho permet, s'hi estaran durant tota la jornada.

Llibreries i algunes entitats han instal·lat la taula al carrer amb les darreres novetats literàries. Als llibres s'hi han sumat també les tradicionals roses de Sant Jordi, en aquest cas, com és habitual, són diverses les escoles i entitats que han tornat a aprofitar la Diada per recaptar fons per les seves activitats del dia a dia. Les associacions Ginkgo o Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà venien aquest matí les primeres roses amb la mirada posada al cel. Com passa cada any, els protagonistes de les primeres hores de Sant Jordi a Berga han estat els escolars, que han sortit dels seus centres educatius per passejar entre les parades de llibres i roses.

Per sisè any consecutiu, la plaça de Sant Joan serà durant tot el dia el punt de trobada dels participants a la Marató de lectura per la llengua: una sessió pràcticament ininterrompuda de lectura gràcies a la implicació de les escoles i entitats de la ciutat. La iniciativa, impulsada per Òmnium Cultural del Berguedà, també s'ha estès aquest Sant Jordi a Bagà, Guardiola, Avià, Gironella i Puig-reig.

Les activitats continuaran a la tarda, amb un espectacle infantil a càrrec de Carles Cuberes, una audició de sardanes amb la Cobla Pirineu i la cantada de Músics per la Llibertat que amb motiu de la festa de Sant Jordi es traslladarà de la plaça de Sant Pere a la plaça de Sant Joan amb la participació de cantaires de diverses corals de la comarca.