Berga renova, demà, el vot de poble amb la tradicional festa de Sant Marc

Berga renovarà demà, dia de Sant Marc, el vot de poble amb actes festius al santuari de Queralt. Enguany es preveu una participació més gran a la celebració, tenint en compte que és festiu a la capital berguedana.

Com cada 25 d'abril, la festa començarà a les 9 del matí amb la trobada a les Tres Creus per completar l'últim tram del camí al santuari de Queralt en comitiva. Tot seguit, se celebrarà la missa i després s'iniciarà el repartiment de coca i xocolata desfeta entre els assistents, a la plaça de l'església. Aquest any es repartiran 600 coques i s'empraran 90 quilos de cacau en pols per elaborar la xocolata. Es tracta d'una quantitat superior a la de l'any passat, ja que enguany és un dia festiu.

Enguany la festa tindrà quatre xocolateres d'honor que s'encar-regaran de repartir la coca i la xocolata: Olga Torra, treballadora de l'Ajuntament de Berga com a recepcionista durant 34 anys, del 1984 al 2018; Angelina Vilella, artista i col·laboradora en l'organització d'esdeveniments de les àrees de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Berga; Justina Manubens i Rosa Ollé, col·laboradores habituals en les tasques de manteniment, promoció i difusió del santuari de Queralt.