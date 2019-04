El Consell del Berguedà triplica la partida d'ajuts per a entitats

El Consell Comarcal del Berguedà triplica, per a aquest 2019, la partida pressupostària de la línia de subvencions per a projectes esportius, socials i culturals que realitzen les entitats de la comarca. Per donar a conèixer les principals novetats d'aquesta convocatòria i una de les més destacades, com és aquest augment de la partida que passarà de 20.000 a 60.000 euros, els tècnics de l'ens comarcal oferiran xerrades informatives dirigides als representants de les entitats que hi estiguin interessades.

Les entitats d'àmbit esportiu estan convocades, avui, 24 d'abril, a les 6 de la tarda; les entitats de l'àmbit social, el proper dilluns 29 d'abril, a 2/4 de 6 de la tarda; i les dedicades a aspectes culturals, el mateix dilluns, a partir de les 7 de la tarda. Totes les reunions seran a les instal·lacions del Consell Comarcal del Berguedà.