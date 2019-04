JxCat presenta a Puig-reig un projecte renovat amb més pes de les colònies

Els membres de la candidatura de Junts per Catalunya Puig-reig

Després de presentar, ja abans d'acabar l'any passat, la nova cap de llista, Junts per Catalunya de Puig-reig ha fet pública la resta de persones que formaran part del projecte amb el qual el grup vol assolir l'alcaldia de Puig-reig. La soprano Araceli Esquerra ha presentat una candidatura que aposta per «la renovació» i amb més presència de veïns de les colònies del municipi, «per donar-los més pes», ha explicat.

La llista de Junts per Catalunya de Puig-reig la tancarà Antoni Clement, actual cap de l'oposició i qui va ser alcalde del municipi durant el mandat passat. «Tanca la llista de manera simbòlica, però a més a més, si governem, el tindré al meu costat perquè m'ajudi en tot el que faci falta», ha explicat Araceli Esquerra a aquest diari. El número dos de la llista l'ocupa el jove Pol Vila, llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses per ESADE, «amb l'objectiu de donar un impuls a l'àrea de promoció econòmica», ha afirmat la cap de llista. «És un sector que creiem que cal potenciar», ha afegit.

En tercera i quarta posició l'acompanyen Eudald Serra i Eva Serra, que actualment i durant aquest mandat han estat regidors del grup municipal de CiU, a l'oposició. «Són persones molt vàlides que podran donar una certa experiència en el treball del dia a dia».

Per ordre, la candidatura està formada per Araceli Esquerra Freixa, Pol Vila Orriols, Eudald Serra Giménez, Eva Serra Casellas, Josep Parera Traserra, Imma Comas Reina, Jaume Serra Sanmiquel, Lídia Vila Moreno, Andreu Torres Vilà, Rosa Busquets Guàrdia i Antoni Clement Guitart. Com a suplents en formaran part Gemma Vilanova Serra, Robert Molas Cardona, Remedios Espinosa Hernández i Ramon Espel Rosell.

Esquerra ha explicat que s'ha treballat per formar una candidatura «transversal» amb «persones de diversos àmbits» i amb una «àmplia representació de les colònies del municipi» amb veïns de Cal Pons, Cal Marçal i l'Ametlla de Merola. «És cert que el nucli és important, però també ho són les colònies i hem detectat que en els darrers anys se les ha deixat una mica oblidades», ha afirmat.

En els propers dies es començaran a donar a conèixer algunes de les propostes que el grup de Junts per Catalunya Puig-reig té al damunt de la taula per poder assolir l'alcaldia.