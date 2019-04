Avià i Casserres s'uneixen en una ambiciosa obra que suma els grups corals i de teatre

Les poblacions d'Avià i Casser-res s'han unit en un projecte artístic d'envergadura que ha establert una cohesió entre els seus participants que augura noves fites. Són moltes hores d'assaig i moltes entitats i famílies involucrades per posar en escena una de les obres de referència de la música i el teatre de la cultura catalana: la sarsuela Cançó d'amor i de guerra, escrita per Lluís Capdevila i Víctor Mora i amb música composta per Rafael Martínez el 1926. L'estrena serà aquest dissabte, 27 d'abril, a l'Ateneu d'Avià (21.30 h) i el proper 4 de maig tindrà lloc al pavelló de Casserres.

El projecte l'han impulsat les dues corals locals: la Coral Santa Maria d'Avià, que aquest any celebra el quarantè aniversari, i el Grup Cantaire Sant Bartomeu de Casserres. Es tracta probablement del projecte més ambiciós que han encarat les dues entitats en els últims anys, ja que a més de la interpretació dels cantaires hi han sumat la participació dels actors de l'Agrupació Teatral Avianesa i de Bojos pel Teatre de Casserres, amb qui comparteixen l'escenari, i la música en directe d'un conjunt de sis instrumentistes de Berga. L'obra té la direcció coordinada dels dos directors Xavier Llobet i Denis Rojo. Una vegada assumida la participació dels actors, es va fer evident la necessitat, també, d'una direcció artística, que ha assumit Montse Tristany, la qual s'hi va implicar de seguida.

La presidenta de la coral d'Avià, Maria Àngels Arpa, ha explicat que el projecte va néixer de la voluntat de fer «quelcom diferent» per celebrar el quarantè aniversari. Així va sorgir la idea de posar en escena Cançó d'amor i de guerra anant més enllà del cant i sumant-hi la teatralització. Per aconseguir-ho, però, calia implicar més gent, per la qual cosa van contactar amb la coral de Casserres i l'acord es va tancar ràpidament. Els assaigs van començar el setembre de l'any passat amb les primeres lectures de manera separada. A partir del mes de gener, les dues corals s'han anat trobant de manera itinerant als dos pobles, primer els dilluns i posteriorment més dies. Des de fa unes setmanes, tot el conjunt assaja amb més periodicitat sobre l'escenari de l'Ateneu d'Avià amb els últims detalls com ara l'escenografia i el vestuari.

L'obra ha mobilitzat una cinquantena de cantaires, entre els quals hi ha tres solistes, papers que faran Queralt Aymerich, soprano que fa el personatge de Francina; Ricard Sabata, tenor que representa l'Eloi; i Ferran Albrich, baix que representa l'avi Castellet. Els tres solistes canten en un espai frontal mentre els actors es desenvolupen sobre l'escenari en un moviment d'interrelació amb els cantaires, que també són sobre la caixa escènica.

Maria Àngels Arpa ha considerat que el resultat «queda molt bé, Montse Tristany ha fet una gran feina, els cantaires no estem estàtics, ens movem amb els actors, crec que agradarà molt...». La presidenta de la coral avianesa ha remarcat que és dels projectes més treballats que han tingut entre mans: «Sempre hem fet les obres tipus coral perquè som una coral petitona, de manera que com a obra és la més important que hem fet». La coral d'Avià espera que amb aquest projecte es pugui reimpulsar l'entitat, que passa un moment d'hores baixes amb una trentena de cantaires d'una mitjana d'edat alta, entre 45 i 70 anys. Amb aquest objectiu ha convocat els excantaires i col·laboradors a sumar-s'hi.

Les dues corals posaran en escena Cançó d'amor i de guerra el dia 27 d'abril a Avià i el 4 de maig a Casserres com a acte de la festa major.



Revolta i tradició catalana amb tocs wagnerians

«Cançó d'amor i de guerra», escrita en plena dictadura de Primo de Rivera, és d'inspiració wagneriana i uneix la tradició catalana i l'esperit revolucionari. La sarsuela que han preparat Avià i Casserres té una durada d'unes dues hores. A Avià tindrà un preu de deu euros i a Casserres, que es farà al pavelló, serà gratuïta perquè forma part de la festa major. Als dos pobles començarà a dos quarts de deu de la nit.

Una relació per afició i proximitat

Per al Grup Cantaire Sant Bartomeu de Casserres, que té 54 anys, aquest també és el projecte més gran que ha portat a terme els últims anys. El seu president, Enric Genescà, ha explicat que «també hem fet altres obres com Glòria de Vivaldi o Carmina Burana, però sí, és dels projectes més importants que hem fet junts. Dura més de dues hores, és una obra molt llarga amb actors i músics».

La relació entre les dues entitats corals no és nova. Genescà explica que «amb els d'Avià ja hem fet altres coses com ara l'any passat, que vam fer tot un reguitzell de sardanes amb cobla. Tenim molta relació entre la gent de les corals i també entre els directors, tenim un lligam musical molt gran perquè tots som de la Federació Catalana d'Entitats Corals i aquí al Berguedà hi ha molt bona sintonia entre nosaltres. Jo diria que la primera actuació que vam assajar junts va ser l'any 1982, que vam fer un concert al Palau d'Esports de Barcelona amb moltíssima gent».

Al Grup Cantaire hi ha membres de totes les edats, si bé també hi predomina la gent gran. A l'obra Cançó d'amor i de guerra la participació dels membres dels grups de teatre hi aporta el component jove, amb actors per sota de la trentena d'anys.

La representació a Casserres, emmarcada en el programa d'actes de la festa major d'hivern, es farà al pavelló poliesportiu i, per aquest motiu, sense cobrar entrada, per la qual cosa Genescà ha apuntat que «hi podrà assistir moltíssima gent. S'han hagut de fer dues adaptacions, per a l'Ateneu i per al pavelló, però sonarà tot molt bé».