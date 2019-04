Berga habilitarà el servei de bus urbà el matí de la jornada electoral de diumenge

L'Ajuntament de Berga habilitarà el servei de bus urbà durant la jornada electoral del 28 d'abril per facilitar el desplaçament dels veïns i veïnes als col·legis electorals de la ciutat. El consistori i l'empresa concessionària del servei de transport públic urbà han acordat la posada en funcionament del bus durant el matí per a què la ciutadania pugui exercir el dret a vot durant la convocatòria electoral que se celebrarà el pròxim diumenge per escollir els representants del Congrés dels diputats i el Senat. Els col·legis electorals establerts al municipi són: l'Oficina d'Hisenda, la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, l'Escola Municipal de Música, el Pavelló de Suècia, l'Oficina de BRG Serveis, l'Hotel d'Entitats, l'IES Guillem de Berguedà, l'Escola Santa Eulàlia, l'Escola La Valldan i Cal Rosal.

Servei de bus durant el matí

El servei de bus urbà oferirà tres itineraris i estarà en funcionament des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia. Cada trajecte tindrà una durada aproximada de 45 minuts, ja que es preveu que l'autobús realitzi parades més llargues de les habituals davant de les seus electorals o en zones properes a les mateixes per tal que els veïns i veïnes puguin votar i tornar a fer ús del bus per tornar a casa.



Línia 1 - Ciutat (Vermella)

La Línia 1 - Ciutat (Vermella) és la que recorre el centre urbà de la ciutat i oferirà tres trajectes que iniciaran el seu recorregut a la Plaça de la Creu a les 9:00h, a les 11:15h i a les 13:30h, respectivament. Aquesta línia també arriba a la zona del Polígon Industrial de La Valldan (Fullaracs) i s'aturarà davant o en punts propers dels col·legis electorals situats al Pavelló de Suècia, BRG Serveis, l'Hotel d'Entitats, l'IES Guillem de Berguedà i les escoles de Santa Eulàlia i La Valldan. Els trajectes d'aquesta línia també inclouen una parada a la residència Nostra Senyora de Queralt (Germanetes) per donar servei als usuaris i usuàries del centre residencial de la tercera edat.



Línia 3 – Casampons (Verda)

La ciutadania podrà fer ús de la Línia 3 – Casampons (Verda) que dona servei a les zones de la Serra de Casampons i Els Pedregals. En aquest cas, s'oferiran dos trajectes que començaran a les 9:45h i a les 12:00h des de la Plaça de la Creu i que pararan a prop dels punts de votació situats a la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, l'Escola Municipal de Música de Berga, el Pavelló de Suècia, BRG Serveis, l'Hotel d'Entitats, l'IES Guillem de Berguedà i l'Escola Santa Eulàlia.



Línia Cal Rosal (Groga)

L'antiga Línia Groga suprimida l'abril de l'any passat es restablirà de forma excepcional per donar servei als usuaris i usuàries que tinguin assignat el col·legi electoral de Cal Rosal. Tanmateix, aquesta línia també permetrà arribar a les seus ubicades a Hisenda, l'Hotel d'Entitats, la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, l'IES Guillem de Berguedà i l'Escola Santa Eulàlia. L'antiga Línia de Cal Rosal (Groga) inclourà dos trajectes que iniciaran el recorregut a la Plaça de la Creu a les 10:30h i a les 12:45h.