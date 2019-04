Un projecte contra el 'bullying' a les aules, el més votat del pressupost participatiu

Un projecte per lluitar contra el bullying a les aules i un altre per educar les emocions entre els alumnes són els que més interès han generat entre els alumnes dels centres educatius del Berguedà i les seves famílies, participants al procés de votacions de la primera prova de pressupostos participatius de l'àrea d'Educació del Consell Comarcal del Berguedà. Aquesta setmana s'ha tancat el període de votacions en el qual la comunitat educativa, especialment infants i famílies, ha pogut escollir quins són els projectes que volen que es tirin endavant.

Les votacions s'han fet a partir d'una llista de projectes que les mateixes famílies, a través de les associacions de pares i mares i associacions de famílies d'alumnes dels centres educatius del Berguedà, van proposar per incloure'ls en aquest procés participatiu que pretén donar veu als principals interessats: els infants berguedans. Tal com ja va explicar aquest diari, el Consell Comarcal del Berguedà ha destinat per primer cop una partida pressupostària obreta a la participació ciutadana. Es tracta d'una partida de 20.000 euros que es faran servir per a projectes educatius que escullin les famílies, d'acord amb els responsables i els tècnics polítics i complint uns requisits mínims.

Les associacions de mares i pares i de famílies de les escoles van presentar un total de 41 projectes. D'aquests, 28 van ser sotmesos a votació, mentre que la resta van quedar fora del procés per no complir els requisits bàsics. Segons fonts del Consell Comarcal, un cop finalitzat el període establert, s'han recollit un total de 242 vots de 21 centres educatius diferents. En aquest sentit, des de l'ens s'ha especificat que en cada votació es podia puntuar un màxim de 15 projectes dels 28 de proposats, a través d'un formulari on s'havia d'especificar el nom i cognoms, així com també el nom del centre del qual formen part els alumnes de les famílies participants.

Entre els projectes més votats hi ha hagut un empat: Juguem per aturar el bullying i Va de valors. Eduquem les emocions han rebut 89 vots. Al darrere hi ha altres projectes relacionats amb la igualtat, altres per treballar el coneixement de la comarca, o fins i tot, algun per donar nous usos als patis de les escoles.

Segons han concretat fonts de l'ens comarcal, la intenció és que es puguin desenvolupar, per ordre de preferències, els projectes més votats fins que s'esgoti la partida de 20.000 euros prevista per a aquest any 2019. De totes maneres, la setmana vinent hi ha prevista una reunió entre els representants de les associacions de pares dels centres i els responsables polítics i tècnics de l'àrea d'Educació del Consell Comarcal per acabar de tancar l'execució dels projectes.