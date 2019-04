La tradició de Sant Marc venç a la pluja i atrau desenes de berguedans a Queralt

La pluja no ha pogut amb la tradició. Berga ha celebrat un any més la diada de Sant Marc. Desenes de berguedans han plantat cara al mal temps i s'han desplaçat fins al santuari de Queralt per complir amb la cita. Enguany, una festa amb menys afluència de persones. A banda de la pluja, avui és dia festiu a Berga -a diferència de la majoria d'anys- i hi han faltat molts dels infants i adolescents que habitualment pujaven a Queralt per participar de la festa.

Els berguedans però, han complert amb el vot de poble i han assistit a la celebració que ha estat marcada per l'aigua. Des de primera hora del matí una pluja persistent ha regnat a la ciutat. Això ha obligat a canviar el guió habitual de la festa: la coca i la xocolata, que es repartia a la plaça del santuari, s'ha repartit enguany des del porxo de just davant de la porta de l'església. I una altra imatge excepcional: els assistents han fet la cua a l'interior del temple i no a fora, per evitar mullar-se. Enguany, les xocolateres d'honor, encarregades de repartir l'esmorzar han estat Olga Torra, treballadora de l'Ajuntament de Berga com a recepcionista durant 34 anys, del 1984 al 2018; Angelina Vilella, artista i col·laboradora en l'organització d'esdeveniments de les àrees de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Berga; Justina Manubens i Rosa Ollé, col·laboradores habituals en les tasques de manteniment, promoció i difusió del santuari de Queralt.

La majoria de persones han arribat al santuari amb cotxe, amb el paraigües i ben abrigats. Els més atrevits, pocs, han pujat a peu tal i com marca la tradició. Entre els presents s'hi han pogut veure alguns dels regidors del consistori, també l'alcaldessa Montse Venturós i també diversos dels candidats a l'alcaldia de la ciutat a les properes eleccions del 26 de maig.