L'agroalimentació serà la protagonista de la Fira de Maig de Berga d'enguany

L'agroalimentació al Berguedà serà el tema central de la Fira de Maig de Berga d'enguany, que manté el canvi de data al cap de setmana, en aquest cas, del 4 i 5 de maig al passeig de la Indústria. Amb la voluntat de donar continuïtat a la dinàmica iniciada fa tres edicions, l'Ajuntament de Berga aposta un any més per dotar d'un eix central la mostra.

El regidor de Promoció Econòmica del consistori, Francesc Ribera, destacava ahir, durant la presentació del certamen, la bona acollida i consolidació del canvi de dinàmica que va iniciar-se el 2016 amb la primera fira organitzada pel govern de la CUP. Amb l'objectiu de donar un nou impuls a la mostra de referència, s'hi va incorporar un eix «a partir de temes que creiem que ens fan diferents com a comarca i que ens defineixen com a col·lectiu». Després de centrar-se en la indústria de la fusta, l'economia circular i de fer una mirada al passat tèxtil i miner del Berguedà, enguany el protagonisme serà per al sector de l'agroalimentació.

L'espai central l'ocuparà l'exposició Com fem el que fem, feta a mida, on es detallaran els processos d'elaboració de catorze productes diferents que es fan al Berguedà. Així ho va detallar Judit Pardos, de l'empresa Raiels, que, juntament amb Salvador Vinyes, s'ha encarregat del contingut i del disseny d'aquesta mostra. «Ens hem documentat i hem contrastat la informació amb les empreses elaboradores del Berguedà», explicava Pardos, per explicar als visitants com les matèries primeres es transformen en aliments que s'elaboren en empreses agroalimentàries de la comarca (Vegeu desglossat). «Aquesta exposició serà la millor porta d'entrada a la zona d'estands dedicats a l'agroalimentació», va afegir Ribera, on hi haurà algunes de les indústries berguedanes del sector agroalimentari i els productors artesans hi podran mostrar i oferir els seus productes als visitants.

Paral·lelament, la fira manté la resta d'estructura habitual. «No desapareix res, sinó que conservem els espais dels altres anys», dedicats a entitats i institucions, la zona de nous expositors de la fira, que es va incorporar l'any passat, l'espai per a l'automoció i la jardineria, i també els marxants. Una de les novetats d'enguany és la incorporació d'una zona per a empreses de consum alternatiu, al capdamunt de la plaça Viladomat, on habitualment s'ubicava l'escenari d'actuacions dels centres esportius de Berga, que s'ha traslladat a la part superior de l'avinguda del Canal. En aquesta edició també es potencia l'espai de gastronomia i música, a la zona central del passeig de la Indústria.