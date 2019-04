Plafons amb dibuixos i breus explicacions captaran l'atenció dels visitants a l'espai expositiu

El tastet, el fuet, la botifarra negra, el bull blanc i el pernil. El formatge fresc, el formatge madurat i els iogurts. El pa artesanal, les neules i les galetes. Els snacks. Els bolets deshidratats. La cervesa. I conserves de pèsol negre. Són els quinze productes que protagonitzen l'exposició Com fem el que fem, que ocuparà l'espai central de la fira d'enguany.

De cadascun d'ells, tots amb empreses elaboradores al Berguedà, se'n detallaran les fases de producció mitjançant plafons amb imatges molt gràfiques i textos explícits. El contingut i el disseny de la mostra l'han treballat conjuntament l'empresa solsonina Raiels i el dissenyador berguedà Salvador Vinyes, amb el suport de l'Ajuntament de Berga.

Tant Salvador Vinyes com Judit Pardos, sòcia de Raiels, assenyalen que és una exposició «molt interessant». Coincideixen a destacar que «moltes vegades desconeixem què hi ha darrere d'allò que mengem i val la pena parar-hi atenció». Per captar l'interès de petits i grans, s'ha optat per una estructura simple, didàctica, visual i pedagògica. Són plafons que il·lustren amb dibuixos de Salvador Vinyes cada fase del procés productiu, amb un text que ho complementa.