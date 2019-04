Un programa amb més d'una vintena d'activitats

? A més de l'exposició sobre els processos productius del sector agroalimentari del Berguedà i de la resta d'espais de la mostra, amb més de dos-cents estands i parades al llarg de tot el passeig de la Indústria, l'Ajuntament de Berga ha programat activitats paral·leles durant el cap de setmana del 4 i 5 de maig, com espectacles d'animació infantil, concerts de diferents estils, l'actuació castellera, així com també una visita guiada sobre el passat industrial a la ciutat. Com sempre, diumenge tindrà lloc la tradicional trobada de cotxes d'època.