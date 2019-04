El Patronat crearà una comissió per buscar un nou espai per a les comparses

El Patronat de Berga ha acordat la creació d'una comissió per valorar les possibilitats de canvi d'ubicació de la comparseria de La Patum a mitjà termini. Es farà aquesta valoració després que la Casa de La Patum tingués un episodi d'humitat a final de l'any 2018 i causés danys a les figures.

A la reunió de la junta general del Patronat Municipal de La Patum, que es va dur a terme divendres el vespre, la restauradora de la comparseria, Gemma Rodríguez, va presentar la proposta de restauració d'enguany, que consisteix en la reparació dels danys causats en les parts amb materials orgànics de les comparses a causa d'unes floritures, després que l'any 2018 hi hagués un episodi d'humitat a La Casa de La Patum. De tota manera, malgrat que l'Ajuntament va prendre les mesures necessàries per equilibrar la humitat, com també la temperatura, «no s'han pogut evitar algunes afectacions a les figures», explica Mònica Garcia, regidora de Patum.

Per aquest motiu, a la reunió, la restauradora va considerar oportú explicar que el local actual era un lloc inestable per a la conservació de les figures i va suggerir un canvi d'ubicació de manera permanent per tal que hi hagi una millora.

Respecte a aquest punt, la regidora de Patum explica que el Patronat ha acordat la creació d'una comissió de treball per poder iniciar un projecte que valori la possibilitat de trobar un nou espai, com també establir uns terminis.

En aquests moments, però, es desconeix quan es podria dur a terme el trasllat de la comparseria, ja que la comissió de treball encara s'ha de crear.

També Mònica Garcia explica que, des de l'equip de govern, es va encar-regar un estudi per poder avaluar «en quin estat es trobava La Casa de La Patum i quines mancances presentava per poder fer algunes actuacions a curt termini, i que de fet ja s'han dut a terme». A hores d'ara, la regidora assegura que s'ha aconseguit que el local sigui un lloc estable gràcies a la instal·lació de deshumidificadors i fonts de calor que mantenen la sala amb una humitat del 40% i la temperatura entre 18 i 19 graus.

A la reunió també es va considerar oportuna la instal·lació d'un equipament de Wi-Fi que permeti consultar les dades d'humitat i de temperatura a temps real, malgrat que a hores d'ara «hi ha un sistema de control que envia informació diàriament».