El recorregut de les passades de dimecres i dissabte, pendent de la composició del futur Ajuntament

El Patronat de la Patum ha aprovat marcar uns recorreguts per a les passades de dimecres i dissabte que es podrien veure alterats després del ple d'investidura del nou Ajuntament que es durà a terme el dia abans dels Quatre Fuets, el 15 de juny.

Després de l'última reunió de la junta general del Patronat, que es va dur a terme divendres al vespre, es va acordar marcar un re-corregut fix tant per al dimecres com per al dissabte, però que es podria dur a terme amb modificacions segons el pla d'investidura del nou Ajuntament el dissabte previ a la celebració.

Pel que fa la passada de dimecres, es proposarà un recorregut fix que apareixerà en el programa i en el tríptic. En aquest, s'hi podran afegir els salts dels regidors que siguin convenients el dilluns mateix de la setmana de Corpus. Malgrat que aparegui fixat un recorregut, el Patronat diu que es podrà buscar tota la informació i les modificacions pertinents a través d'una nova aplicació mòbil que estarà a punt per Patum.

Pel que fa al passacarrers del dissabte, la regidoria ha presentat una proposta integrant els salts dels Administradors i els de les places, que serà validada pels membres del Patronat en els propers dies.