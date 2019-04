La plaça de Sant Pere s'omplirà amb més de mil veus per ajudar els malalts de càncer

Presentació de la iniciativa a la plaça de Sant Pere, on tindrà lloc la macrocantada el dia 1 de maig

Més de mil veus protagonitzaran la macrocantada solidària en benefici del servei d'oncologia de l'Hospital Sant Bernabé de Berga. El proper dimecres, 1 de maig, la plaça de Sant Pere de Berga es convertirà en el punt de trobada d'una tarda de música i solidaritat que esdevindrà una de les cantades més grans mai celebrades a Catalunya, amb més de mil persones participants.

L'activitat s'inclou dins la campanya «Fem el camí al teu costat», que va néixer el 2012 amb una caminada de Manresa a Montserrat i que cada any aplega més participants i també més beneficis per als serveis oncològics dels centres sanitaris implicats.

La caminada serà el dia 10 de maig, i ja s'han obert les inscripcions. Però amb l'objectiu de fer més ressò de la campanya, Berga ha fet un pas més, sortint del centre hospitalari, amb l'organització d'aquesta macrocantada solidària amb la implicació de l'equip de The Sing Sang Sung, encapçalat per Jordi Costa, i de l'Ajuntament de Berga. La inscripció a l'activitat és gratuïta però els organitzadors animen els cantaires a comprar la samarreta solidària per col·laborar amb la iniciativa.

Els participants aprendran durant dues hores Caminem lluny, de Doctor Prats, sota les instruccions de Jordi Costa, per fer una cantada final de la peça a tres veus. L'organització recomana als participants arribar-hi una hora abans per recollir les samarretes i la lletra de la cançó. Si plogués, s'anunciaria un espai alternatiu.