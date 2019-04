Berga estrena el reivindicat i esperat edifici de l'institut Serra de Noet

Avui, Berga posa en servei el desitjat edifici del Serra de Noet, el segon institut de la capital berguedana. La comunitat educativa s'acomiadarà aquest matí de les velles cargoleres que ocupaven des del 2006 i tot seguit s'acomodarà i farà les primeres classes al nou edifici, situat a poc metres, just a sota del camp de futbol municipal, que fa olor de nou, que és ampli, lluminós i modern, un somni fet realitat.

Es tracta d'un centre que disposa d'un gran aulari de tres plantes, un menjador i un gimnàs, a més de tres pistes esportives. L'aulari ocupa 2.700 metres quadrats. El menjador té 350 metres i el gimnàs, 430. En conjunt hi ha 3.480 metres quadrats de superfície construïda. I ha costat 5,5 milions d'euros que ha pagat la Generalitat. Dijous el conseller d'Educació, Josep Bargalló, el visitarà.

Ahir es va acabar de fer el trasllat que han dut a terme els professors amb l'ajuda i col·laboració dels pares i mares i els alumnes. Ahir, Sílvia Ribes, mare de dos alumnes del centre, explicava a Regió7 que «és un edifici molt maco». L'única cosa –deia somrient– és que, «posats a fer, haurien pogut posar-hi el batxillerat», i és que el nou centre només acull classes d'ESO. Amb tot, disposa de terrenys per oferir-lo, va explicar Imma Casas, cap d'Estudis. Somrient deia que «finalment ha arribat el dia. Estem molt contents». Destacava la col·laboració de professors, pares, mares i alumnes.

El trasllat de mobles del vell al nou centre l'ha fet una empresa però tot el mobiliari nou «s'ha hagut de col·locar a lloc. Moure tot això ha estat una feina titànica», manifestava Casas.

El nou edifici té molt més espai que el vell i vistes, com comentaven dues alumnes: «Des de les classes de segon i quart que donen al carrer Pla de l'Alemany hi ha una vista molt bonica perquè hi ha camps i es veu tot verd. A l'altre institut veies el pati de l'escola o cotxes», van explicar les estudiants Anna López i Maria Tubau.

Professors, com el de plàstica Àngel Mejías afirmaven que el nou institut «és un bé de Déu, és impressionat. Hem de rebre'l amb els braços oberts. Entre tots ens ho hem de fer nostre».