L'institut Serra de Noet de Berga ja acull alumnes i professors

Els alumnes i professors de l'institut Serra de Noet de Berga ja treballen al nou edifici. Aquest dimarts han fet un acte simbòlic de comiat de les velles cargoleres que la comunitat educativa va estrenar el 2006 i tot seguit han caminat uns centenars de metres per entrar a la seva nova casa: el flamant edifici educatiu que s'ha construït sota el camp de futbol. És un centre que disposa d'un aulari de tres pisos de 2.700 metres quadrats, a més del gimnàs, vestidors i menjador ubicats en un nou edifici i el menjador.

Els 28 professors han acollit els 218 alumnes de primer a quart d'ESO al nou gimnàs on els representants de l'equip directiu els han explicat com és la seva nova casa. La que va ser directora quan es va crear el centre Fina Madrid n'ha recordat els inicis i ha expressat la satisfacció de poder estrenar un equipament que s'ha fet esperar 13 cursos. En acabat els professors han acompanyat als estudiants que han repartit per grups a fer una visita guiada per les noves instal·lacions. Finalment, s'han instal·lat a les aules que els pertocaven i allà els han informat sobre aspectes pràctics com els accessos que hauran de fer servir o advertir-los de la necessitat de respectar i conservar en bon estat aquestes instal·lacions noves de trinca. Després ja han començat les classes del dia.

Els alumnes i professors encara conviuen amb operaris. Per exemple: els que estan acabant de posar en solfa les pissarres digital, els que completen petits treballs elèctrics. I a l'exterior, aquest matí encara s'acaba d'asfaltar el carrer que dóna accés al centre. Aquestes darreres tasques es completaran en els propers dies