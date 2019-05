Berga ha estrenat un somni que ha costat 13 anys fer realitat: l'edifici del seu segon institut, el Serra de Noet. Ahir, es van poder deixar enrere els vells barracons que s'ocupaven des del 2006 per estrenar el nou recinte on hi ha tres edificis (aulari, gimnàs i menjador) i tres patis, amb una superfície construïda de 3.480 metres quadrats.

La direcció del centre va convocar els alumnes i professors a 1/4 de 9 del matí al pati de l'antic centre, envoltat d'aules prefabricades i un petit edifici d'obra que acollia la sala de professors i la biblioteca. Aquestes modestes instal·lacions han estat la llar de la comunitat del Serra de Noet durant més de 13 cursos. I se'n van voler acomiadar de manera simbòlica. Estudiants i educadors van escriure en gomets adhesius en forma de cor els records que s'emporten i els van enganxar a les parets de les cargoleres. «Aquí hi deixem tot el que hem viscut», deia Imma Casas, cap d'estudis. «Ho deixem amb alegria perquè anem a un lloc on creiem que estarem millor, tindrem més espai, més aules específiques. Tenim un institut nou i estrenar una cosa sempre fa molta il·lusió, però no ens podem oblidar del que deixem enrere», deia als joves.

«Moltíssims bons moments que ara queden enrere i se'n crearan de nous l'endemà». Aquest és el contingut d'un dels centenars de missatges de colors que van omplir les parets de les cargoleres. Així es va posar punt final al passat. I es va estrenar el futur caminant uns centenars de metres cap al nou edifici construït amb peces de fusta contralaminada. Els professors van conduir-hi els seus alumnes per grups i els van aplegar al flamant gimnàs.

«Fina Madrid va ser la primera directora del centre i ha sigut una de les persones que han lluitat més per aconseguir aquest edifici», explicava Imma Casas als nois i noies. El centre va començar el curs 2006-2007. Arrencava un projecte educatiu que «va donar molta importància al tractament de les llengües estrangeres i les noves tecnologies, dos eixos que continuen sent el nostre pilar avui». La primera directora del centre, Fina Madrid, admetia que «realment aquest és un dia molt especial per a tots vosaltres però també per a mi: vam lluitar molt perquè això fos una realitat. Inicialment es deia que estaríem en cargoleres dos anys», però la realitat és que s'hi han estat més de 13 cursos. «Estem molt contents que aquest curs no s'hagi acabat allà [als barracons]sinó que finalment s'hagi pogut estrenar l'edifici abans d'acabar-lo. Em fa molta il·lusió que s'hagi pogut fer». Madrid va confessar que en veure l'institut «se m'han posat les llàgrimes als ulls perquè és molt important tenir-lo. Tot el que s'ha fet en aquest centre sempre ha estat amb moltes ganes, amb molta qualitat, i no perquè hi hagués cargoleres es deixava de fer res», però ara es farà en unes instal·lacions adequades que facilitaran la tasca docent.

Els joves van fer una visita guiada al nou centre amb els seus tutors i professors, que els van explicar per on hauran d'accedir a les aules –algunes de les quals amb vistes a la serra de Noet que dona nom a l'equipament–, els horaris, les noves normes i la importància de mantenir en bon estat unes instal·lacions noves de trinca que han de respectar. Després d'això les classes van començar en un ambient impregnat d'alegria i olor de net i amb la presència de tècnics que acabaven de posar a punt equipaments com les pissarres digitals. I a l'exterior, altres operaris acabaven d'enquitranar el dar-rer tram del carrer Pla de l'Alemany que hi dona accés.