La macrocantada solidària pel càncer omple la plaça de Sant Pere de Berga

1.700 veus unides per una causa solidària. La plaça de Sant Pere de Berga s'ha omplert aquesta tarda de persones per participar a la macrocantada en benefici del servei d'oncologia de l'Hospital Sant Bernabé de Berga. La iniciativa s'emmarca dins de la campanya Fem el camí al teu costat que va néixer el 2012 amb una caminada de Manresa a Montserrat i que cada any aplega més participants i també més beneficis per als serveis oncològics dels centres sanitaris implicats. L'acte d'aquesta tarda celebrat a Berga ha estat el preludi de la caminada del proper dia 10 de maig al Bages.

Aquest dimecres, la plaça de Sant Pere s'ha convertit en una festa. Més de 1.700 persones s'han unit per aprendre i interpretar a la vegada Caminem lluny, de Doctor Prats. El repte no era fàcil, però Jordi Costa ha aconseguit que tots els presents cantin plegats la peça. Pels volts de quarts de cinc de la tarda els participants han començat a aplegar-se a la plaça de Sant Pere per recollir la lletra de la cançó, una ampolla d'aigua i també la samarreta solidària de color corall. Les inscripcions eren gratuïtes, però l'organització demanava als cantaires la seva col·laboració amb la compra de la samarreta commemorativa de la campanya d'enguany. Els beneficis aniran directament als centres hospitalaris implicats.

Els cantaires han après al llarg de més d'una hora les tres veus de l'arranjament d'aquest tema de Doctor Prats. La tècnica de la repetició i de la imitació han estat les eines del músic gironellenc Jordi Costa per aconseguir el resultat final: una plaça totalment entregada per una causa solidària. De fet, aquesta era la segona vegada que Costa posava en escena el projecte engegat el febrer a Cal Vidal, The Sing Sang Sung, on els espectadors es converteixen en protagonistes per unes hores aprenent i cantant temes musicals en un format de concert sense públic. Després de l'assaig, ha arribat l'hora de la veritat amb la cantada final i l'enregistrament del tema en vídeo per poder-ne tenir un record per a la història. La convocatòria ha estat un èxit, i el resultat musical també. En aquest cas, però, l'important era participar i passar-s'ho bé.

Les membres del servei oncològic de l'Hospital Sant Bernabé de Berga, The Sing Sang Sung, l'Ajuntament de Berga i les membres de Fem el camí al teu costat han aconseguit una fita històrica: omplir la plaça de Sant Pere per recaptar fons per a la millora del dia a dia dels pacients oncològics i els seus familiars.