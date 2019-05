1.700 veus fan bategar la plaça de Sant Pere

Més de 1.700 veus unides per una causa solidària. La plaça de Sant Pere de Berga va deixar ahir una imatge inèdita amb un acte multitudinari sense precedents. El centre de la ciutat va esdevenir una festa plena de música i bon rotllo. La capital berguedana va acollir una macrocantada popular en benefici del servei d'oncologia de l'Hospital Sant Bernabé de Berga per la millora dels serveis i l'atenció que ofereix el centre per a malalts de càncer i els seus familiars.

L'acte formava part de la campanya «Fem el camí al teu costat» i va ser el preludi de la caminada solidària que tindrà lloc el proper dia 10 de maig de Manresa a Montserrat, organitzada pels Mossos d'Esquadra, que recollirà fons per als serveis oncològics de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé, l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, el Consorci Hospitalari de Vic i el Consorci Sanitari de l'Anoia.

El centre hospitalari berguedà va voler fer un pas més en el seu paper dins de la campanya solidària amb l'organització d'aquesta tarda de música. L'objectiu era arribar als 1.000 cantaires però les expectatives dels seus impulsors van quedar superades i finalment més de 1.700 persones –segons les inscripcions registrades ahir- van aplegar-se a l'emblemàtica plaça de la Patum per aprendre i interpretar a la vegada Caminem lluny, de la banda terrassenca Doctor Prats. El repte no era fàcil, però Jordi Costa, acompanyat al piano per Guillem Soler, va aconseguir que tots els presents acabessin cantant plegats la peça escollida. La premissa era clara: tenir ganes de passar-ho bé durant dues hores, si els núvols que amenaçaven pluja ho permetien.

Pels volts de quarts de cinc de la tarda els participants van començar a aplegar-se a la plaça de Sant Pere per recollir la lletra de la cançó i la samarreta solidària de color corall. Les inscripcions eren gratuïtes, però l'organització demanava als cantaires la seva col·laboració amb la compra de la samarreta commemorativa per recollir diners per al servei d'oncologia de l'hospital berguedà.

A partir de les 6, els cantaires van aprendre durant una hora i mitja les tres veus de l'arranjament d'aquest tema de Doctor Prats. La tècnica de la repetició i de la imitació van ser les eines utiltizades pel músic gironellenc Jordi Costa per aconseguir el resultat final: una plaça totalment entregada per una causa solidària. De fet, aquesta era la segona vegada que Costa posava en escena el projecte, engegat el febrer a Cal Vidal, The Sing Sang Sung, on els espectadors es converteixen en protagonistes per unes hores aprenent i cantant temes musicals en un format de concert sense públic. A mesura que avançava la tarda els cantaires es mostraven més segurs i es deixaven anar seguint les instruccions dels músics. Els participants es van distribuir per veus segons la seva comoditat i fins i tot van introduir-hi petits elements coreogràfics que van fer lluir més la interpretació.

Després de l'assaig, va arribar l'hora de la veritat amb la cantada final i l'enregistrament del tema en vídeo per poder-ne tenir un record per a la història. Va ser llavors quan els Castellers de Berga van aparèixer al centre de la plaça per aixecar un pilar. En acabar, la marea corall –tothom portava la samarreta solidària– va esclatar en aplaudiments i crits que van culminar amb una llarga ovació per a totes les persones que van col·laborar de manera desinteressada a fer possible la iniciativa solidària. Fins i tot la meteorologia va jugar a favor i no va ploure.

A més dels participants, l'esdeveniment va ser possible gràcies a l'equip de col·laboradors del centre hospitalari, de l'Ajuntament de Berga, de l'equip de The Sing Sang Sung, de «Fem el camí al teu costat» i dels Mossos d'Esquadra, que un cop finalitzada la sessió musical es felicitaven de l'èxit aconseguit ahir a Berga.