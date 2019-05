La Generalitat cedeix a Berga 3 quilòmetres de carrers del nucli urbà

La Generalitat cedirà a l'Ajuntament de Berga la titularitat de 3 quilòmetres de carrers de la ciutat que antany a havien estat carreteres. Es tracta dels trams que van des de la rotonda del polígon de la Valldan, la Valldan, carrer del Roser, Ronda Moreta, la carretera de Ribes fins a la rotonda de l'hospital i des de la rotonda de l'entrada sud de Berga fins a cal Tonillo segons ha explicat l'alcalde accidental Oriol Camps. El Govern català asfaltarà per valor de 40.000 euros aquests trams de carrers abans d'entregar-los al consistori que n'assumirà la titularitat enguany.

Oriol Camps ha explicat que aquest traspàs permetrà normalitzar una situació anòmala. "L'Ajuntament de Berga no hi podia fer el manteniment perquè no en disposava" ja que oficialment eren carreteres i titularitat del Govern. Aquesta situació "ha comportat infinitat de problemes en les darrers dècades. Tenir carrers sobre els que no tens cap mena de potestat és un problema". La junta de govern local celebrada aquest dijous ha signat l'acord amb la Generalitat i les obres d'asfaltatge es duran a terme en les properes setmanes, segons Oriol Camps que s'ha felicitat per aquesta operació.

L'alcalde accidental ha explicat que el 2010 s'havia aprovat un acord entre el Govern i el consistori pel traspàs de la titularitat d'aquestes vies que preveia fer-hi accions de millora i asfaltatge per valor de 120.000 euros. Tanmateix, ha explicat Camps, el govern berguedà de l'època va demanar que s'ampliés aquesta inversió fins els 320.000 i el departament de Carreteres no ho va voler. La falta d'entesa va aturar l'acord. Posteriorment e seva fer un segon intent que tampoc va fructificar. En aquest mandat s'ha reobert l'expedient que ara s'ha conclòs.