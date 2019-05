Berga dona llum verd al traspàs de la gestió de l'hospital a la Generalitat

El ple de Berga va aprovar anit per unanimitat la proposta de conveni de traspàs de la gestió de l'hospital comarcal Sant Bernabé a la Generalitat, que l'assumirà a través d'una empresa pública creada expressament -Salut Catalunya Central- per a aquesta finalitat. L'operació es podria fer efectiva aquesta tardor i suposaria blindar el caràcter públic del centre hospitalari de referència del Berguedà. Es faria efectiu així l'anunci fet a la ciutat el juliol del 2017 per l'aleshores conseller Toni Comín, que ha arribat més tard del previst per l'aplicació del 155 a Catalunya per part del govern de Madrid, entre altres motius.

Els respectius portaveus dels grups, Ramon Minoves del PDeCAT-CDC, Ramon Camps d'ERC i Joan Torres d'ICV, es van felicitar perquè aquest conveni permetrà fer realitat una vella reivindicació: que l'hospital Sant Bernabé el gestioni la Generalitat. Un cop es va aprovar el conveni, amb els vots a favor dels 14 regidors dels 17 que aquest dijous van assistir al ple, els regidors i assistents van esclatar en aplaudiments.

En la roda de premsa anterior al ple, Montse Venturós, l'alcaldessa inhabilitada, va explicar que aquest conveni preveu les condicions del traspàs del centre sanitari i és fruit del treball que s'ha dut a terme a través de cinc comissions que hi han treballat durant dos anys. El consistori farà la cessió patrimonial del sòl, immobles i equipaments a la Generalitat, tot i que la propietat continuarà sent de l'Ajuntament de Berga. L'acord garanteix «el manteniment dels serveis assistencials i dels drets laborals dels treballadors», va assegurar.

L'operació de traspàs també preveu l'extinció de l'activitat sanitària de l'organisme autònom local Fundació Benèfica Hospital Sant Bernabé, a través del qual es continuarà gestionant el centre fins al dia que n'assumeixi la gestió el Govern. Això passarà previsiblement aquesta tardor, segons les previsions de l'alcaldessa inhabilitada. Es manté el patronat, però per gestionar la residència

Un cop s'hagi aprovat el conveni es trametrà al Govern i els serveis jurídics corresponents hauran d'emetre sengles informes per avalar la cessió. Montse Venturós va dir que els diferents ens del Govern que s'hauran de pronunciar coneixen aquest expedient, entre altres raons perquè ja hi van treballar quan es preparava. Per exemple, aquest seria el cas del conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, que al seu dia va redactar els informes econòmics de l'inici d'aquest procés. Posteriorment, un cop completada la tramitació administrativa, es farà una proposta d'acord que haurà d'aprovar un Consell de Govern. Un cop ho hagi fet es produirà el traspàs.

Es crearà un consell d'administració en el qual, a més dels futurs gestors, tindran representació l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà, de manera que el territori «no perd potestat» sobre el centre. Tal com ja era previst, l'Ajuntament haurà d'assumir els 4,9 milions d'euros de deute històric. Un cop aprovat, el conveni tindrà una vigència de 4 anys, prorrogables a 4 més per consentiment de les dues parts



Blindar l'hospital

Venturós va explicar que aquest traspàs «és de les coses més importants que hem fet en aquests quatre anys de govern a Berga». Va destacar que el traspàs blinda el caràcter públic de l'hospital i en garanteix el futur. Per al consistori suposarà posar fi a una anomalia com era que l'Ajuntament –que no té competències– hagués de gestionar un hospital. «Hi ha una regidoria que dobla el nombre de treballadors i el pressupost de l'Ajuntament», amb la càrrega de dedicació que implica. «A partir d'ara aquestes hores es podran dedicar a coses com promoure la salut i la prevenció de malalties».