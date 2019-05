Junts per Berga suspèn un acte per la prohibició de la Junta Electoral

Junts per Berga ha decidit suspendre l'acte previst per aquest divendres a la tarda al Casal Cívic de la ciutat. La decisió ha estat presa després de rebre un advertiment de la Junta Electoral de Zona. L'ens els ha traslladat que no es poden celebrar actes d'aquest tipus fora del període de campanya electoral, que s'iniciarà el proper 10 de maig. La junta, en aquest advertiment, els demana que no organitzin l'acte ja que "se'n podria deduir la possibilitat d'obtenir el dret a sufragi dels electors" segons recull textualment la notificació que els va arribar ahir dijous.

Junts per Berga ha decidit fer cas d'aquesta prohibició, tot i que han mostrat la seva disconformitat amb la junta. Segons han explicat fonts de la formació a Regió7, s'ha intentat recórrer l'advertiment tot i que per terminis no hi han estat a temps. Segons les mateixes fonts, consideren que l'acte d'avui no tenia cap intenció de demanar al vot als assistents, sinó que es tractava d'una conversar amb alcaldes del territori per veure exemples de com funcionen algunes ciutats, sota el lema, Ciutats de qualitat. A l'acte hi havia de participar l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla; l'alcalde d'Igualada, Marc Castells; l' ex-alcaldessa de la Garriga, i actual consellera de la presidència Meritxell Budó, i el cap de llista de Junts per Berga, Jordi Sabata.

La formació ha decidit fer cas de la junta i han avançat que reprogramaran l'acte per fer-lo durant la campanya. Avui membres de la candidatura informaran als assistents que vagin a l'acte de la seva suspensió.