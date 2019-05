Berga s'omple durant la primera jornada de la Fira de Maig dedicada a l'agroalimentació

El passeig de la Indústria torna a ser l'epicentre d'una nova edició de la Fira de Maig de Berga. El recinte de la mostra s'ha omplert ja aquest dissabte durant la primera jornada del certamen, centrat enguany en el sector de la indústria agroalimentària i el seu paper destacat a la comarca. Amb la voluntat de donar continuïtat a la dinàmica iniciada fa quatre edicions, l'Ajuntament ha apostat un any més per dotar d'un eix temàtic la mostra i farcir-la de contingut per fer-la més atractiva per als visitants i els expositors.

Una quarantena d'empreses del sector de l'agroalimentació ocupen enguany l'espai central de la Fira de Maig. Les parades amb informació sobre indústries agroalimentàries, les degustacions d'empreses familiars i les parades dels petits productors que venen les seves elaboracions complementen l'exposició Com fem el que fem. Processos productius el sector agroalimentari del Berguedà, on es donen a conèixer com s'elaboren alguns dels productes locals, com els embotits, els formatges o la cervesa.

Més enllà de la part dedicada a l'agroalimentació, la fira és complementa amb la resta d'estands de les entitats, les institucions i també l'automoció i la jardineria, entre d'altres. Una de les principals novetats de la mostra d'enguany, pel que fa a l'estructura, és el canvi d'ubicació de les actuacions gimnàstiques, que es traslladen al capdamunt de l'avinguda del Canal. Paral·lelament, a la plaça Viladomat hi haurà una representació d'empreses de consum alternatives. Durant el cap de setmana s'han organitzat una vintena d'activitats paral·leles, com concerts, rutes guiades o espectacles infantils.