Una resolució de la Junta Electoral de Zona fa suspendre un acte de JxBerga

Jordi Sabata, ahir al vespre, davant del local on s'havia de fer l'acte de Junts per Berga fermi riu

Junts per Berga va suspendre l'acte previst per a ahir a la tarda, al casal cívic de la ciutat, arran d'una resolució de la Junta Electoral de Zona en la qual s'indicava que l'acció que volien dur a terme sobre la nova ciutat era un acte pròpiament de campanya, i aquesta comença el proper divendres. Textualment, la Junta diu que «se'n podria deduir la possibilitat d'obtenir el dret a sufragi dels electors».

La formació berguedana ha acceptat fer cas d'aquesta prohibició, tot i que han mostrat la seva disconformitat amb la Junta. L'alcaldable d'aquesta formació, Jordi Sabata, va explicar a Regió7 que «no entenem aquesta decisió perquè nosaltres en aquest acte no volem demanar el vot. Només volíem debatre amb diversos alcaldes sobre ciutats de qualitat i conèixer la seva experiència d'èxit. Per exemple, aquest dissabte crec que hi ha un acte semblant a Sallent i ningú no ha dit res».

Tot i això, Sabata dona per tancat el tema i diu que «no volem polemitzar amb la Junta. Acatem el que ens diu i ho respectem, encara que no ho compartim», afegeix. Sabata es lamentava de no haver pogut aprofitar un acte per al qual havien hagut de lligar les agendes: «Ens sap greu sobretot per l'esforç que hem hagut de fer per aconseguir lligar les agendes de l'alcalde de la Seu, Albert Batalla; de l'alcalde d'Igualda i president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, i de la consellera Meritxell Budó, que alhora és exalcaldessa de la Garriga. Una dificultat que no sé si podrem superar durant el període electoral, però intentarem reprogramar aquesta activitat perquè ens sembla atractiva i important per a Berga», va sentenciar.

Segons han explicat altres fonts de la formació a Regió7, s'ha intentat recórrer l'advertiment, però els terminis que hi havia no haurien permès fer l'acte. Tampoc tenen constància que cap altra formació política o persona hagi portat la queixa a la Junta Electoral de Zona.

Tant l'alcaldable de Junts per Berga, Jordi Sabata, com altres membres de la candidatura es van situar durant una estona a l'entrada del casal cívic de Berga per informar les persones que hi volien assistir de la suspensió de l'acte i de la seva possible celebració durant la campanya.

El debat previst era «Ciutats de qualitat», un acte que havia de començar a 2/4 de 8 del vespre i que tenia la participació confirmada d'alcaldes i de la consellera Budó.