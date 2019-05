La Generalitat cedeix a Berga tres quilòmetres de carrers del nucli urbà

L'Ajuntament de Berga passarà a ser titular d'aproximadament 3 quilòmetres de carrers de la ciutat que formalment són carreteres (la C-149b i la C-1411z) i de titularitat de la Generalitat. El Govern català cedirà els trams de les vies que van des de la rotonda del polígon de la Valldan fins a la Vall-dan, el carrer del Roser, la Ronda Moreta, la carretera de Ribes fins a la rotonda de l'hospital i la car-retera de Sant Fruitós des de la rotonda de l'entrada sud de Berga fins a cal Tonillo, segons ha explicat l'alcalde accidental, Oriol Camps. Són vies que «han perdut la seva funcionalitat a la xarxa de carreteres» per la posada en servei al seu moment de la C-26 en el cas de la C-149b, i de la C-16 pel que fa a la C-1441. I que ja fa anys que formen part de la xarxa urbana de la ciutat

El Govern català farà treballs de reparació de l'asfaltatge en aquests trams per valor de 40.000 euros abans d'entregar-los al consistori, que a partir d'aleshores n'assumirà formalment la titularitat i el manteniment. D'aquesta manera es posarà punt final a un període de 18 anys, des que es té constància de la primera petició realitzada per l'Ajuntament de Berga a la Generalitat de cessió d'aquests carrers.

L'alcalde accidental de Berga, Oriol Camps, ha explicat que aquest traspàs permetrà normalitzar una situació anòmala que s'havia anat cronificant. «L'Ajuntament de Berga no hi podia fer el manteniment perquè no en disposava», ja que oficialment són carreteres de titularitat del Govern. Aquesta situació «ha comportat infinitat de problemes en les darrers dècades», ha exposat. Així, entre els anys 2011 i 2017 l'Ajuntament de Berga «ha fet intervencions sense la preceptiva autorització del Servei Territorial de Carreteres sobre els elements funcionals» de les dues carreteres, segons consta en un informe de la direcció general d'Infraestructures de Mobilitat del departament de Territori i Sostenibilitat al qual ha tingut accés aquest diari. Per exemple: la construcció d'una rotonda d'obra i enjardinada a l'entrada sud (C-149b), la creació de zona blava a la carretera de Sant Fruitós i al carrer del Roser , diversos passos de vianants elevats, la rotonda que hi ha davant de la residència Sant Bernabé, la supressió del sentit de circulació sud en un tram del carrer del Roser, i posar un estop a la carretera C-1411z. «Aquestes actuacions, totes consolidades, s'han portat a terme sense cap comunicació a l'Administració titular del tram», indica l'informe esmentat. En el mateix document s'assegura que les intervencions que s'han dut a terme «en els trams objecte de traspàs de forma aliena al titular de la via i sense la corresponent autorització, comporten de facto l'assumpció per part de l'Ajuntament de Berga de l'explotació i la titularitat d'aquests trams». Tanmateix, l'informe també recull que els trams en qüestió han perdut «clarament la seva funcionalitat com a trams de la xarxa de carreteres i estan inserits a la xarxa urbana del municipi, amb una funcionalitat clarament urbana». I admet que és legítima «l'aspiració de l'Ajuntament d'intervenir en la seva configuració de sentits de circulació, rotondes, senyalització, urbanització, estesa de serveis municipals, mobiliari urbà, limitació o l'aparcament», entre d'altres.

La junta de govern celebrada dijous passat va signar l'acord de la cessió amb la Generalitat. Les obres d'asfaltatge es duran a terme en les properes setmanes, segons Oriol Camps, que s'ha felicitat per aquesta operació que es va donar a conèixer en el darrer ple municipal.