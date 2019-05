Judit Capdevila, de Balsareny, i Jordi Busquets, de Navàs, nova pubilla i hereu de la Catalunya Central

La pubilla de Balsareny, Judit Capdevila, i l'hereu de Navàs, Jordi Busquets, seran els nous màxims representants del pubillatge de les comarques centrals durant el proper any, després que han estat proclamats aquest dissabte en un acte públic als jardins Artigas de la Pobla de Lillet.

Capdevila i Busquets agafen el relleu de la pobletana Anna Rovira, que s'acomiadava del títol al seu poble, i del solsoní Albert Colell, que han estat pubillla i hereu de la Catalunya Central aquest darrer any. En l'acte d'ahir, també es van escollir els que seran els seus acompanyants fins el maig de l'any vinent. Els santfruitosencs Mariona Sagués i Roc Grandia faran parella més enllà del seu poble, en aquest cas com a primera dama i primer fadrí, en substitució dels navarclins Laia Medalla i Bernat Bernabeu. Finalment, la pubilla de Solsona, Laia Ribalta, rellevarà la pierenca Eva del Pozo com a segona dama, i Bernat Gil, d'Òdena, ha estat nomenat segon fadrí en substitució del navassenc Roger Riera.

L'acte de dissabte va esdevenir una gran festa del pubillatge, que va reunir els seus actuals representants i també altres que ho havien estat en edicions anteriors.