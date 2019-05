El sector alimentari del Berguedà treu pit

Des de petits productors que acaben de començar, fins a grans indústries que centren la seva activitat econòmica en l'exportació, passant per empreses mitjanes consolidades al territori. L'espai central de la Fira de Maig de Berga d'enguany dona protagonisme absolut al sector agroalimentari del Berguedà. Una peça de l'engranatge que es considera «clau» per a l'impuls econòmic de la comarca. La indústria alimentària és la protagonista del certamen berguedà de referència d'enguany i treu pit per mostrar quin és el seu potencial.



Seguint la línia iniciada fa quatre anys per l'Ajuntament de Berga, la mostra multisectorial s'ha tornat a centrar en aquesta edició en un eix temàtic concret per donar a la Fira de Maig un segell distintiu original cada any. «Un element que ens fa diferents com a comarca i que ens defineix com a col·lectiu és la indústria alimentària», assegurava el regidor de Promoció Econòmica del consistori, Francesc Ribera. Segons dades del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat actualment hi ha 75 indústries alimentàries a la comarca. D'aquestes, més del 45% corresponen a l'elaboració de productes carnis. La indústria alimentària és un sector en creixement i que cada cop té més pes al Berguedà, segons asseguraven ahir els responsables de les empreses especialitzades presents a l'espai central de la mostra, al passeig de la Indústria.



Una quarantena d'empreses berguedanes agroalimentàries tenen presència aquest cap de setmana a la Fira de Maig. Algunes, únicament de manera testimonial a través de plafons informatius, com l'empresa de snacks Liven, Neules Sant Tirs o Monbolet; d'altres, amb espais de degustació per donar a conèixer els seus productes, com el projecte social de Delícies del Berguedà; i prop d'una vintena –la gran majoria petits elaboradors artesanals– hi assisteixen amb una parada per aprofitar l'ocasió per vendre. Tot plegat, amb l'objectiu dels organitzadors de proporcionar a aquestes empreses un aparador com el que ofereix la fira.



El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, assegurava ahir que les administracions «han d'empaitar» perquè l'agroalimentació local «tingui més impacte a fora de la comarca», però també «perquè neixin noves empreses». En aquest sentit, l'Ajuntament de Berga ha impulsat aquest mandat un projecte anomenat Primer Sector Berguedà que generarà deu llocs de treball en l'àmbit agrícola amb la creació d'una cooperativa. El regidor Francesc Ribera ja va anunciar que, un cop consolidat, hi ha prevista la segona fase: garantir l'aprofitament dels recursos del camp per crear nous llocs de treball en el sector de la producció agroalimentària amb la implantació d'un centre d'elaboració amb espais i serveis compartits.