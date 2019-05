Berga consolida un nou model de Fira de Maig que la CUP espera que tingui continuïtat

Berga va tancar ahir una nova edició de la Fira de Maig, que s'ha celebrat al passeig de la Indústria durant el cap de setmana. El regidor de Promoció Econòmica del govern de la CUP, Francesc Ribera, en valorava positivament el desenvolupament i assegurava que en quatre anys s'ha plantat un nou model per a la mostra sectorial de referència «del qual s'estan recollint els primers fruits.»

Tal com va assegurar Ribera a Regió7, la renovació de la fira, amb la introducció d'un eix temàtic «que ens identifiqui com a col·lectiu i com a comarca és una aposta que esperem que tingui continuïtat en els propers anys». Un fet que estarà garantit en el cas que la CUP continuï al govern municipal, «perquè és un projecte polític nostre, en el qual creiem i veiem que funciona», va dir. Després de centrar-se en la indústria de la fusta, l'economia circular i l'any passat fer una mirada al tèxtil i la mineria de la comarca, enguany la mostra ha girat a l'entorn del sector agroalimentari.