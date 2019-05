Mor una dona a Castellar de n'Hug en caure-li una branca d'un arbre a sobre

La finca de la Farga de Sant Vicenç del Rus, on va tenir lloc l'accident ahir al migdia arxiu particular

Filomena R. R., de 58 anys i veïna de Girona, va morir ahir, diumenge, com a conseqüència de les ferides que li va provocar la branca d'un arbre que li va caure a sobre. L'accident va tenir lloc a la finca de la Farga de Sant Vicenç del Rus, al terme de Castellar de n'Hug.

Els fets van passar poc després de les 12 del migdia, i tan bon punt es va rebre l'avís, van desplaçar-se fins al lloc dues dotacions dels Bombers i també una ambulància i l'helicòpter del SEM, que van assistir la dona allà mateix, tot i que no es va poder fer res per salvar-li la vida. La dona va morir poc després i ja no va ser traslladada a l'hospital. Tampoc no van caldre tasques de rescat perquè la dona no havia quedat atrapada.

La víctima és veïna de Girona, però, segons va explicar a aquest diari l'alcalde de Castellar de n'Hug, Salvador Juncà, era al Berguedà per visitar uns parents que ja fa uns quants anys estan instal·lats al municipi i que viuen a la finca de la Farga, una casa particular situada a poca distància de l'església romànica de Sant Vicenç del Rus.

Segons sembla, la dona era al pati de la finca quan es va desprendre la branca d'un arbre i la va ferir mortalment. Si bé no s'han confirmat les causes del despreniment, fonts veïnals van assegurar que feia molt vent a la zona. Juncà, que va desplaçar-se a la casa de la Farga un cop va conèixer la notícia, lamentava ahir l'accident. Sant Vicenç del Rus és a mig camí a la carretera que porta de la Pobla de Lillet a Castellar de n'Hug. Una zona apartada del terme municipal i que es caracteritza per estar aïllada i envoltada de boscos i prats.